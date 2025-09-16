https://ria.ru/20250916/minoborony-2042330082.html

Минобороны показало кадры основного этапа учений "Запад-2025"

Министерство обороны РФ показало кадры основного этапа российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025"

безопасность

россия

нижегородская область

владимир путин

учения "запад-2025"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры основного этапа российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025", прошедшего во вторник на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. За ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино" наблюдал президент России Владимир Путин. На кадрах показаны действия военных, принимавших участие в этом этапе учения, демонстрируется стрельба из сухопутной техники.

россия

нижегородская область

безопасность, россия, нижегородская область, владимир путин, учения "запад-2025"