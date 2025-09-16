https://ria.ru/20250916/minoborony-2042330082.html
Минобороны показало кадры основного этапа учений "Запад-2025"
Минобороны показало кадры основного этапа учений "Запад-2025" - РИА Новости, 16.09.2025
Минобороны показало кадры основного этапа учений "Запад-2025"
Министерство обороны РФ показало кадры основного этапа российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025", прошедшего во вторник на полигоне
безопасность
россия
нижегородская область
владимир путин
учения "запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры основного этапа российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025", прошедшего во вторник на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. За ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино" наблюдал президент России Владимир Путин. На кадрах показаны действия военных, принимавших участие в этом этапе учения, демонстрируется стрельба из сухопутной техники.
россия
нижегородская область
Яркие кадры основного этапа учений "Запад-2025"
Минобороны показало кадры основного этапа российско-белорусского учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.
Минобороны показало кадры основного этапа учений "Запад-2025"
МО РФ показало кадры основного этапа учения "Запад-2025" на полигоне "Мулино"