Минобороны показало кадры основного этапа учений "Запад-2025"

19:26 16.09.2025
безопасность
россия
нижегородская область
владимир путин
учения "запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры основного этапа российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025", прошедшего во вторник на полигоне "Мулино" в Нижегородской области. За ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино" наблюдал президент России Владимир Путин. На кадрах показаны действия военных, принимавших участие в этом этапе учения, демонстрируется стрельба из сухопутной техники.
безопасность, россия, нижегородская область, владимир путин, учения "запад-2025"
Безопасность, Россия, Нижегородская область, Владимир Путин, Учения "Запад-2025"
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Министерство обороны РФ показало кадры основного этапа российско-белорусского совместного стратегического учения "Запад-2025", прошедшего во вторник на полигоне "Мулино" в Нижегородской области.
За ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино" наблюдал президент России Владимир Путин.
На кадрах показаны действия военных, принимавших участие в этом этапе учения, демонстрируется стрельба из сухопутной техники.
Штурмовики Су-25 военно-воздушных сил Белоруссии отрабатывают взлет и посадку на аэродромный участок дороги М1 под Минском в рамках учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Путин проследил за ходом учений "Запад-2025" на полигоне "Мулино"
