Минниханов вступит в должность главы Татарстана 19 сентября

Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного главы Татарстана Рустама Минниханова состоится пятницу, соответствующее решение принял президиум РИА Новости, 16.09.2025

КАЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. Торжественная церемония вступления в должность вновь избранного главы Татарстана Рустама Минниханова состоится пятницу, соответствующее решение принял президиум госсовета республики, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в Татарстане прошли выборы главы (раиса) республики. За пост высшего должностного лица Татарстана боролись четыре кандидата: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. По данным Центризбиркома Татарстана, в выборах приняли участие 2,23 миллиона человек, или 75,85% от общего количества избирателей республики. За Минниханова проголосовали 88,09% участвовавших в выборах жителей Татарстана. Это больше, чем пять лет назад, когда свои голоса Минниханову отдали 83,27% избирателей. Миргалимов набрал 4,97% голосов, Юсупов - 4,2%, Смирнов - 1,9% голосов избирателей. "По согласованию с администрацией раиса Республики Татарстан вношу предложение провести торжественную церемонию вступления в должность раиса Республики Татарстан 19 сентября в 10.00 часов", - сказала секретарь госсовета республики Лилия Маврина на заседании президиума. Президиум единогласно поддержал данное предложение. Церемония пройдет в Государственном большом концертном зале имени Салиха Сайдашева в Казани. Минниханов принесет присягу на двух государственных языках республики - русском и татарском. По решению парламента региона в связи с важностью церемонии инаугурации и большим интересом жителей республики к этому событию будет организована ее прямая телевизионная и радиотрансляция. В этот же день пройдет заседание госсовета Татарстана, на котором планируется утвердить кандидатуру премьер-министра республики и согласовать кандидатуры его заместителей, предложенные главой Татарстана.

