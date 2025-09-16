https://ria.ru/20250916/minnikhanov-2042200712.html

ЦИК Татарстана утвердила победу Минниханова на выборах главы республики

КАЗАНЬ, 16 сен - РИА Новости. ЦИК Татарстана утвердила результаты выборов главы (раиса) республики, победу на которых одержал действующий глава Татарстана Рустам Минниханов, набравший 88,09% голосов избирателей, сообщили РИА Новости в Центризбиркоме. В воскресенье в Татарстане прошли выборы главы республики. За пост высшего должностного лица Татарстана боролись четыре кандидата: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от "Единой России", Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. "Члены Центральной избирательной комиссии единогласно признали выборы главы (раиса) Республики Татарстан состоявшимися и действительными. На должность главы (раиса) Республики Татарстан избран Рустам Минниханов, за которого проголосовали более 1,96 миллиона избирателей или 88,09% от общего числа проголосовавших", - сказал собеседник агентства. Голоса избирателей среди остальных кандидатов распределились следующим образом: Миргалимов - 4,97%, Смирнов - 1,9%, Юсупов – 4,2%. По данным ЦИК Татарстана, всего в выборах приняли участие более 2,23 миллиона человек, что составляет 75,85% от общего количества избирателей республики. Для Минниханова нынешний срок будет уже четвертым на посту главы Татарстана. В марте 2010 года он был наделен полномочиями президента республики по рекомендации президента РФ. До этого занимал должность премьер-министра Татарстана. На второй срок Минниханов был избран жителями республики в сентябре 2015 года, когда за него проголосовали 94,4% избирателей. В сентябре 2020 года Минниханов вступил в должность главы Татарстана после победы на выборах с результатом 83,27% голосов избирателей.

