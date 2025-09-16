Рейтинг@Mail.ru
Хренин и Белоусов обсудили безопасность Союзного государства - РИА Новости, 16.09.2025
20:33 16.09.2025
Хренин и Белоусов обсудили безопасность Союзного государства
Хренин и Белоусов обсудили безопасность Союзного государства
в мире
белоруссия
россия
виктор хренин
андрей белоусов
МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов провели переговоры "на ногах" во время наблюдения за учениями "Запад-2025" на полигоне "Мулино" и обсудили вопросы безопасности Союзного государства, включая военно-техническое сотрудничество, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. "Переговоры "на ногах". Даже в интенсивности совместных мероприятий министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны России Андрей Белоусов находят время, чтобы обсудить вопросы безопасности Союзного государства. Одна из главных тем — военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Белоруссии. Там опубликовано видео общения двух министров и осмотр ими выставки военной техники. По информации пресс-службы минобороны Белоруссии, Хренин принял участие в наблюдении на российском полигоне "Мулино" за розыгрышем в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2025".
в мире, белоруссия, россия, виктор хренин, андрей белоусов
В мире, Белоруссия, Россия, Виктор Хренин, Андрей Белоусов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин на полигоне в Нижегородской области, где проходит совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025"
Президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин на полигоне в Нижегородской области, где проходит совместное стратегическое учение России и Белоруссии "Запад-2025"
МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов провели переговоры "на ногах" во время наблюдения за учениями "Запад-2025" на полигоне "Мулино" и обсудили вопросы безопасности Союзного государства, включая военно-техническое сотрудничество, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии.
"Переговоры "на ногах". Даже в интенсивности совместных мероприятий министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны России Андрей Белоусов находят время, чтобы обсудить вопросы безопасности Союзного государства. Одна из главных тем — военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Белоруссии.
Там опубликовано видео общения двух министров и осмотр ими выставки военной техники.
По информации пресс-службы минобороны Белоруссии, Хренин принял участие в наблюдении на российском полигоне "Мулино" за розыгрышем в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2025".
Зенитный ракетный комплекс семейства Оса ВС Белоруссии на аэродромном участке дороги М1 под Минском в рамках учений Запад-2025 - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
"Это сделано намеренно": Москва и Минск дали Западу повод задуматься
В миреБелоруссияРоссияВиктор ХренинАндрей Белоусов
 
 
