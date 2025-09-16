https://ria.ru/20250916/ministry-2042338996.html

Хренин и Белоусов обсудили безопасность Союзного государства

Хренин и Белоусов обсудили безопасность Союзного государства - РИА Новости, 16.09.2025

Хренин и Белоусов обсудили безопасность Союзного государства

Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов провели переговоры "на ногах" во время наблюдения за учениями "Запад-2025" на полигоне... РИА Новости, 16.09.2025

МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Министры обороны Белоруссии и России Виктор Хренин и Андрей Белоусов провели переговоры "на ногах" во время наблюдения за учениями "Запад-2025" на полигоне "Мулино" и обсудили вопросы безопасности Союзного государства, включая военно-техническое сотрудничество, сообщила пресс-служба минобороны Белоруссии. "Переговоры "на ногах". Даже в интенсивности совместных мероприятий министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин и министр обороны России Андрей Белоусов находят время, чтобы обсудить вопросы безопасности Союзного государства. Одна из главных тем — военно-техническое сотрудничество", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале минобороны Белоруссии. Там опубликовано видео общения двух министров и осмотр ими выставки военной техники. По информации пресс-службы минобороны Белоруссии, Хренин принял участие в наблюдении на российском полигоне "Мулино" за розыгрышем в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил Белоруссии и РФ "Запад-2025".

