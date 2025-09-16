https://ria.ru/20250916/medvedev-2042293505.html

Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму

Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.09.2025

Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму

Цель "Единой России" в ходе избирательной кампании 2026 года – безоговорочная победа на выборах в Государственную Думу, заявил замглавы Совета безопасности РФ,... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Цель "Единой России" в ходе избирательной кампании 2026 года – безоговорочная победа на выборах в Государственную Думу, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября. И мы вступили уже, по сути, в большую избирательную компанию 2026 года. Большую избирательную кампанию, где наша главная цель вне всякого сомнения - безоговорочная победа", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

