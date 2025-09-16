Рейтинг@Mail.ru
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.09.2025
17:56 16.09.2025
Медведев назвал цель "Единой России" на выборах в Госдуму
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Цель "Единой России" в ходе избирательной кампании 2026 года – безоговорочная победа на выборах в Государственную Думу, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября. И мы вступили уже, по сути, в большую избирательную компанию 2026 года. Большую избирательную кампанию, где наша главная цель вне всякого сомнения - безоговорочная победа", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
политика, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Политика, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Цель "Единой России" в ходе избирательной кампании 2026 года – безоговорочная победа на выборах в Государственную Думу, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"Электоральный цикл 2025 года, как известно, завершен 14 сентября. И мы вступили уже, по сути, в большую избирательную компанию 2026 года. Большую избирательную кампанию, где наша главная цель вне всякого сомнения - безоговорочная победа", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 14.09.2025
Медведев назвал ключевой фактор будущих побед "Единой России"
14 сентября, 21:34
 
ПолитикаРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
