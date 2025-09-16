https://ria.ru/20250916/medvedev-2042289497.html
Медведев призвал уделять особое внимание льготам для детей военных
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Особое внимание "Единой России" должно уделяться социальным льготам и гарантиям для детей военных и ветеранов СВО, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "В сфере особого внимания партии должно быть сохранение социальных льгот и гарантий для детей военных и ветеранов на летний период после окончания школы до начала их учебы в вузе", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
россия
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
