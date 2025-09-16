https://ria.ru/20250916/medvedev-2042289497.html

Медведев призвал уделять особое внимание льготам для детей военных

Медведев призвал уделять особое внимание льготам для детей военных - РИА Новости, 16.09.2025

Медведев призвал уделять особое внимание льготам для детей военных

Особое внимание "Единой России" должно уделяться социальным льготам и гарантиям для детей военных и ветеранов СВО, заявил замглавы Совета безопасности РФ,... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T17:43:00+03:00

2025-09-16T17:43:00+03:00

2025-09-16T17:43:00+03:00

общество

россия

дмитрий медведев

единая россия

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Особое внимание "Единой России" должно уделяться социальным льготам и гарантиям для детей военных и ветеранов СВО, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "В сфере особого внимания партии должно быть сохранение социальных льгот и гарантий для детей военных и ветеранов на летний период после окончания школы до начала их учебы в вузе", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.

https://ria.ru/20250916/medvedev-2042278249.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф