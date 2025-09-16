Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал уделять особое внимание льготам для детей военных - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/medvedev-2042289497.html
Медведев призвал уделять особое внимание льготам для детей военных
Медведев призвал уделять особое внимание льготам для детей военных - РИА Новости, 16.09.2025
Медведев призвал уделять особое внимание льготам для детей военных
Особое внимание "Единой России" должно уделяться социальным льготам и гарантиям для детей военных и ветеранов СВО, заявил замглавы Совета безопасности РФ,... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T17:43:00+03:00
2025-09-16T17:43:00+03:00
общество
россия
дмитрий медведев
единая россия
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7eec538315a53c088b9126b4c88479a9.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Особое внимание "Единой России" должно уделяться социальным льготам и гарантиям для детей военных и ветеранов СВО, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев. "В сфере особого внимания партии должно быть сохранение социальных льгот и гарантий для детей военных и ветеранов на летний период после окончания школы до начала их учебы в вузе", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
https://ria.ru/20250916/medvedev-2042278249.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029790323_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_2155e0af6d8bf1603ccf2ac5613190ed.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев, единая россия, госдума рф
Общество, Россия, Дмитрий Медведев, Единая Россия, Госдума РФ
Медведев призвал уделять особое внимание льготам для детей военных

Медведев назвал льготы для детей военных и ветеранов СВО приоритетными для ЕР

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Особое внимание "Единой России" должно уделяться социальным льготам и гарантиям для детей военных и ветеранов СВО, заявил замглавы Совета безопасности РФ, председатель партии Дмитрий Медведев.
"В сфере особого внимания партии должно быть сохранение социальных льгот и гарантий для детей военных и ветеранов на летний период после окончания школы до начала их учебы в вузе", - сказал Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев проводит рабочее совещание движения сторонников борьбы с неоколониализмом - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Медведев рассказал о пакете законов по укреплению статуса участников СВО
Вчера, 17:20
 
ОбществоРоссияДмитрий МедведевЕдиная РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала