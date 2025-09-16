https://ria.ru/20250916/medpomosch-2042276958.html

Мишустин назвал повышение доступности медпомощи по онкологии приоритетом

Мишустин назвал повышение доступности медпомощи по онкологии приоритетом

Мишустин назвал повышение доступности медпомощи по онкологии приоритетом

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие организаторам и гостям VIII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", отметив, что...

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие организаторам и гостям VIII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", отметив, что повышение качества и доступности медицинской помощи по профилю "онкология" является одним из приоритетов государственной политики. "Уважаемые друзья! Приветствую участников и гостей VIII Международного форума онкологии и радиотерапии... Повышение качества и доступности медицинской помощи по профилю "онкология" – один из приоритетов государственной политики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России. Мишустин отметил, что активная работа в направлении борьбы с онкологическими заболеваниями ведётся в рамках федерального проекта. Была проведена модернизация и техническое переоснащение специальных медорганизаций, выстроена трёхуровневая система, основанная на принципе территориального планирования и демографических показателях, достигнуты значимые результаты в профилактике, диагностике и лечении злокачественных новообразований, в том числе с применением инновационных российских технологий ядерной медицины и биотехнологических разработок. По традиции в рамках этого масштабного мероприятия пройдут симпозиумы, круглые столы, мастер-классы, в ходе которых будут обсуждаться актуальные проблемы медицины, добавил премьер. Отдельным событием, по его словам, станет вручение премии имени академика А.И. Савицкого выдающимся врачам и профессиональным общественным организациям. "От всего сердца поздравляю лауреатов, желаю им новых успехов. А всем участникам встречи – плодотворной работы, конструктивного общения. Рассчитываю, что выработанные вами рекомендации совсем скоро будут применены на практике, помогут многим людям", - заключил Мишустин.

