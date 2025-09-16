Рейтинг@Mail.ru
17:15 16.09.2025
Мишустин назвал повышение доступности медпомощи по онкологии приоритетом
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие организаторам и гостям VIII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", отметив, что повышение качества и доступности медицинской помощи по профилю "онкология" является одним из приоритетов государственной политики. "Уважаемые друзья! Приветствую участников и гостей VIII Международного форума онкологии и радиотерапии... Повышение качества и доступности медицинской помощи по профилю "онкология" – один из приоритетов государственной политики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России. Мишустин отметил, что активная работа в направлении борьбы с онкологическими заболеваниями ведётся в рамках федерального проекта. Была проведена модернизация и техническое переоснащение специальных медорганизаций, выстроена трёхуровневая система, основанная на принципе территориального планирования и демографических показателях, достигнуты значимые результаты в профилактике, диагностике и лечении злокачественных новообразований, в том числе с применением инновационных российских технологий ядерной медицины и биотехнологических разработок. По традиции в рамках этого масштабного мероприятия пройдут симпозиумы, круглые столы, мастер-классы, в ходе которых будут обсуждаться актуальные проблемы медицины, добавил премьер. Отдельным событием, по его словам, станет вручение премии имени академика А.И. Савицкого выдающимся врачам и профессиональным общественным организациям. "От всего сердца поздравляю лауреатов, желаю им новых успехов. А всем участникам встречи – плодотворной работы, конструктивного общения. Рассчитываю, что выработанные вами рекомендации совсем скоро будут применены на практике, помогут многим людям", - заключил Мишустин.
россия, михаил мишустин, здоровье - общество
Россия, Михаил Мишустин, Здоровье - Общество
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие организаторам и гостям VIII Международного форума онкологии и радиотерапии "Ради жизни", отметив, что повышение качества и доступности медицинской помощи по профилю "онкология" является одним из приоритетов государственной политики.
"Уважаемые друзья! Приветствую участников и гостей VIII Международного форума онкологии и радиотерапии... Повышение качества и доступности медицинской помощи по профилю "онкология" – один из приоритетов государственной политики", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства России.
Мишустин отметил, что активная работа в направлении борьбы с онкологическими заболеваниями ведётся в рамках федерального проекта. Была проведена модернизация и техническое переоснащение специальных медорганизаций, выстроена трёхуровневая система, основанная на принципе территориального планирования и демографических показателях, достигнуты значимые результаты в профилактике, диагностике и лечении злокачественных новообразований, в том числе с применением инновационных российских технологий ядерной медицины и биотехнологических разработок.
По традиции в рамках этого масштабного мероприятия пройдут симпозиумы, круглые столы, мастер-классы, в ходе которых будут обсуждаться актуальные проблемы медицины, добавил премьер. Отдельным событием, по его словам, станет вручение премии имени академика А.И. Савицкого выдающимся врачам и профессиональным общественным организациям.
"От всего сердца поздравляю лауреатов, желаю им новых успехов. А всем участникам встречи – плодотворной работы, конструктивного общения. Рассчитываю, что выработанные вами рекомендации совсем скоро будут применены на практике, помогут многим людям", - заключил Мишустин.
Онколог рассказал о показателе выявления рака на ранних стадиях в России
Россия Михаил Мишустин Здоровье - Общество
 
 
