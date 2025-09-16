https://ria.ru/20250916/makron-2042187831.html

Макрон признает Палестину, чтобы задобрить избирателей, считает Ле Пен

Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать в сентябре Государство Палестина призвано задобрить потенциальных избирателей, однако выбранный для этого... 16.09.2025

ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать в сентябре Государство Палестина призвано задобрить потенциальных избирателей, однако выбранный для этого момент "катастрофичен", заявила во вторник лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен. В марте 2026 года во Франции пройдут муниципальные выборы. Помимо этого, многие политики призывают Макрона вновь распустить парламент и провести новые выборы на фоне политической нестабильности в стране. "Мы всегда выступали за существование двух государств. Однако катастрофу представляет момент (признания Палестины – ред.). Сделать это сейчас – это на самом деле значит одобрить ХАМАС и сказать им, что мы собираемся дать вам, террористической группировке, страну со всеми средствами и мощью, которую она может представлять. Посылаемый сигнал катастрофичен, и Эммануэль Макрон прекрасно это знает. Он делает это по очень простой причине: он хочет погладить по шерстке электорат, в котором он думает, что будет завтра нуждаться на муниципальных и парламентских выборах", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу CNews. В июле Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

2025

