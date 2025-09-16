Рейтинг@Mail.ru
Макрон признает Палестину, чтобы задобрить избирателей, считает Ле Пен - РИА Новости, 16.09.2025
11:56 16.09.2025
Макрон признает Палестину, чтобы задобрить избирателей, считает Ле Пен
в мире
палестина
франция
эммануэль макрон
марин ле пен
россия
хамас
оон
ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать в сентябре Государство Палестина призвано задобрить потенциальных избирателей, однако выбранный для этого момент "катастрофичен", заявила во вторник лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен. В марте 2026 года во Франции пройдут муниципальные выборы. Помимо этого, многие политики призывают Макрона вновь распустить парламент и провести новые выборы на фоне политической нестабильности в стране. "Мы всегда выступали за существование двух государств. Однако катастрофу представляет момент (признания Палестины – ред.). Сделать это сейчас – это на самом деле значит одобрить ХАМАС и сказать им, что мы собираемся дать вам, террористической группировке, страну со всеми средствами и мощью, которую она может представлять. Посылаемый сигнал катастрофичен, и Эммануэль Макрон прекрасно это знает. Он делает это по очень простой причине: он хочет погладить по шерстке электорат, в котором он думает, что будет завтра нуждаться на муниципальных и парламентских выборах", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу CNews. В июле Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
палестина
франция
россия
в мире, палестина, франция, эммануэль макрон, марин ле пен, россия, хамас, оон
В мире, Палестина, Франция, Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен, Россия, ХАМАС, ООН
© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 16 сен – РИА Новости. Решение президента Франции Эммануэля Макрона признать в сентябре Государство Палестина призвано задобрить потенциальных избирателей, однако выбранный для этого момент "катастрофичен", заявила во вторник лидер фракции правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен.
В марте 2026 года во Франции пройдут муниципальные выборы. Помимо этого, многие политики призывают Макрона вновь распустить парламент и провести новые выборы на фоне политической нестабильности в стране.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
Более ста депутатов подписали проект об импичменте Макрона
12 сентября, 12:12
"Мы всегда выступали за существование двух государств. Однако катастрофу представляет момент (признания Палестины – ред.). Сделать это сейчас – это на самом деле значит одобрить ХАМАС и сказать им, что мы собираемся дать вам, террористической группировке, страну со всеми средствами и мощью, которую она может представлять. Посылаемый сигнал катастрофичен, и Эммануэль Макрон прекрасно это знает. Он делает это по очень простой причине: он хочет погладить по шерстке электорат, в котором он думает, что будет завтра нуждаться на муниципальных и парламентских выборах", - сказала Ле Пен в интервью телеканалу CNews.
В июле Макрон объявил о намерении признать Палестину на заседании Генеральной ассамблеи ООН в сентябре.
Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения.
Согласно позиции России, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреПалестинаФранцияЭммануэль МакронМарин Ле ПенРоссияХАМАСООН
 
 
