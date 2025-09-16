Во Львове заявили, что город "потихоньку русифицируется"
Вид на Львов. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Львов "потихоньку русифицируется", заявил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук.
"Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим как Львов потихонечку русифицируется. Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус и это катастрофически большая проблема", - заявил Мельничук в ходе выступления на заседании городского совета, запись которого опубликовало украинское издание "Страна.ua".
Депутат заявил об отсутствии в городе программ по защите украинского языка и пообещал работать над мерами по защите и "усилению" украинского языка в городе.
В сентябре уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская заявила, что пока в стране не будет так называемых "языковых патрулей" из-за риска дестабилизации общества и отсутствия средств. В ноябре прошлого года украинский телеканал "Пятый" сообщал, что "языковые патрули" начали работу в городе Ивано-Франковск на западе Украины. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял о запуске в городе "языковых патрулей" из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.