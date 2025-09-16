https://ria.ru/20250916/lvov-2042357242.html

Во Львове заявили, что город "потихоньку русифицируется"

Во Львове заявили, что город "потихоньку русифицируется" - РИА Новости, 16.09.2025

Во Львове заявили, что город "потихоньку русифицируется"

Львов "потихоньку русифицируется", заявил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T23:47:00+03:00

2025-09-16T23:47:00+03:00

2025-09-16T23:47:00+03:00

в мире

украина

ивано-франковск

россия

елена ивановская

сергей лавров

львовский городской совет

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0a/1939200004_0:0:3610:2030_1920x0_80_0_0_472aad0c1e2f314aec7988d73511d13b.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Львов "потихоньку русифицируется", заявил депутат Львовского городского совета Любомир Мельничук. "Если мы выйдем сейчас на улицу, мы увидим как Львов потихонечку русифицируется. Город, который мы называли самым украиноязычным городом, мне кажется, понемногу теряет этот статус и это катастрофически большая проблема", - заявил Мельничук в ходе выступления на заседании городского совета, запись которого опубликовало украинское издание "Страна.ua". Депутат заявил об отсутствии в городе программ по защите украинского языка и пообещал работать над мерами по защите и "усилению" украинского языка в городе. В сентябре уполномоченный по защите государственного языка на Украине Елена Ивановская заявила, что пока в стране не будет так называемых "языковых патрулей" из-за риска дестабилизации общества и отсутствия средств. В ноябре прошлого года украинский телеканал "Пятый" сообщал, что "языковые патрули" начали работу в городе Ивано-Франковск на западе Украины. Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявлял о запуске в городе "языковых патрулей" из-за обилия русскоговорящих жителей - переселенцев из восточных регионов страны, где в общении преобладает русский язык. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20250916/ukraina-2042127949.html

https://ria.ru/20250916/vyveski-2042179548.html

украина

ивано-франковск

россия

львов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, ивано-франковск, россия, елена ивановская, сергей лавров, львовский городской совет, верховная рада украины, львов