ВСУ скрывают от украинцев и Владимира Зеленского информацию о продвижении российской армии в Днепропетровской области, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. ВСУ скрывают от украинцев и Владимира Зеленского информацию о продвижении российской армии в Днепропетровской области, пишет издание "Страна.ua".Накануне депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Россия активно наступает вглубь Днепропетровской области, а Генштаб ВСУ не сообщает полной информации о происходящем ни обществу, ни Владимиру Зеленскому. После этого украинское командование поспешило опровергнуть ее слова.В материале отмечается, что Днепропетровское направление является критическим для ВСУ и наступление российской армии представляет огромную опасность для боеспособности Украины."Мы уже неоднократно писали, что выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску — это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер, который в случае приближения к этим городам фронта даже без их непосредственного захвата фактически остановит свою работу, парализованный дронами, что резко снизит экономический и военный потенциал Украины", — говорится в статье.В последнее время российские войска добились значительных успехов в Днепропетровской области. Так, 13 сентября Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новониколаевка.Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также у Червоного и Дорожнянки в Запорожской области. Всего за минувшую неделю российская армия освободила четыре населенных пункта в Днепропетровской области: Новониколаевку, Новопетровское, Сосновку и Хорошее.

