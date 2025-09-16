Рейтинг@Mail.ru
"Опасный сценарий": на Украине разоблачили ложь ВСУ о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:53 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/lozh-2042352796.html
"Опасный сценарий": на Украине разоблачили ложь ВСУ о ситуации в зоне СВО
"Опасный сценарий": на Украине разоблачили ложь ВСУ о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 16.09.2025
"Опасный сценарий": на Украине разоблачили ложь ВСУ о ситуации в зоне СВО
ВСУ скрывают от украинцев и Владимира Зеленского информацию о продвижении российской армии в Днепропетровской области, пишет издание "Страна.ua". РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T22:53:00+03:00
2025-09-16T22:53:00+03:00
в мире
украина
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. ВСУ скрывают от украинцев и Владимира Зеленского информацию о продвижении российской армии в Днепропетровской области, пишет издание "Страна.ua".Накануне депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Россия активно наступает вглубь Днепропетровской области, а Генштаб ВСУ не сообщает полной информации о происходящем ни обществу, ни Владимиру Зеленскому. После этого украинское командование поспешило опровергнуть ее слова.В материале отмечается, что Днепропетровское направление является критическим для ВСУ и наступление российской армии представляет огромную опасность для боеспособности Украины."Мы уже неоднократно писали, что выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску — это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер, который в случае приближения к этим городам фронта даже без их непосредственного захвата фактически остановит свою работу, парализованный дронами, что резко снизит экономический и военный потенциал Украины", — говорится в статье.В последнее время российские войска добились значительных успехов в Днепропетровской области. Так, 13 сентября Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новониколаевка.Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также у Червоного и Дорожнянки в Запорожской области. Всего за минувшую неделю российская армия освободила четыре населенных пункта в Днепропетровской области: Новониколаевку, Новопетровское, Сосновку и Хорошее.
https://ria.ru/20250916/sobytiya-2042329091.html
https://ria.ru/20250916/spetsoperatsiya-2042346113.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский
"Опасный сценарий": на Украине разоблачили ложь ВСУ о ситуации в зоне СВО

ВСУ замалчивают наступление России в Днепропетровской области

© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. ВСУ скрывают от украинцев и Владимира Зеленского информацию о продвижении российской армии в Днепропетровской области, пишет издание "Страна.ua".
Накануне депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что Россия активно наступает вглубь Днепропетровской области, а Генштаб ВСУ не сообщает полной информации о происходящем ни обществу, ни Владимиру Зеленскому. После этого украинское командование поспешило опровергнуть ее слова.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
"Уже рушится": в США сделали громкое заявление из-за событий в зоне СВО
Вчера, 19:24
В материале отмечается, что Днепропетровское направление является критическим для ВСУ и наступление российской армии представляет огромную опасность для боеспособности Украины.
"Мы уже неоднократно писали, что выход российских войск к Запорожью и Днепропетровску — это наиболее опасный сценарий развития событий для ВСУ на фронте, так как это важнейшие логистические узлы украинской армии, а также ключевой промышленный кластер, который в случае приближения к этим городам фронта даже без их непосредственного захвата фактически остановит свою работу, парализованный дронами, что резко снизит экономический и военный потенциал Украины", — говорится в статье.
В последнее время российские войска добились значительных успехов в Днепропетровской области. Так, 13 сентября Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новониколаевка.Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Коломийцы и Калиновское в Днепропетровской области, а также у Червоного и Дорожнянки в Запорожской области. Всего за минувшую неделю российская армия освободила четыре населенных пункта в Днепропетровской области: Новониколаевку, Новопетровское, Сосновку и Хорошее.
Боевая работа артиллеристов ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Спецоперация, 16 сентября: ВСУ за сутки потеряли до 1435 военнослужащих
Вчера, 21:34
 
В миреУкраинаРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала