В Лондоне начались протесты против визита Трампа

2025-09-16T21:37:00+03:00

2025-09-16T21:37:00+03:00

2025-09-16T22:27:00+03:00

ВИНДЗОР (Великобритания), 16 сен - РИА Новости. Протестующие собрались вблизи резиденции британских монархов в замке Виндзор к западу от Лондона за несколько часов до приземления в Великобритании президента США Дональда Трампа, передает корреспондент РИА Новости.Трамп прибывает в Великобританию во вторник вечером со вторым в истории государственным визитом. Первый государственный визит состоялся в 2019 году. Противники американского лидера намерены провести масштабную акцию в британской столице в среду. Крупный митинг против визита Трампа уже проходил в 2019 году.Британский король Карл III примет чету Трампов в Виндзорском замке 17 и 18 сентября. В среду там запланирован банкет в торжественной обстановке. По сообщения британских СМИ, перед королевской семьей в ходе визита стоит задача добиться расположения американского лидера после его заявлений о планах присоединения к Соединенным Штатам Канады, главой которой в настоящее время является британский монарх.Накануне прибытия американского лидера движение "Стоп Трамп" призвало сторонников также собраться в Виндзоре, куда президент США н прибудет после прилета в страну во вторник вечером.Демонстранты начали собираться после 17.30 по местному времени (19.30 мск), прибытие президента ожидается около 21.00 по местному времени (23.00 мск).Несколько десятков человек собрались возле церкви Иоанна Крестителя на улице Хай-стрит, после чего прошли до начала Пикод-стрит напротив въезда в замок Виндзор.Демонстранты несут плакаты с надписями "ненависть не делает страны великими", "посадите его в тюрьму", "нет диктаторам", а также напоминаниями о связях Трампа с обвиненным в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних финансистом Джеффри Эпштейном.В протесте приняла участие американка венесуэльского происхождения Татьяна. В беседе с РИА Новости она заявила, что Трамп, по ее мнению, разжигает вражду в США."Я здесь потому, что я американка. Я живу в Великобритании уже два с половиной года, и мне очень грустно видеть то, что сейчас происходит в США... Трамп действительно разжигает разногласия между рабочим классом и иммигрантами, чтобы скрыть более серьезные проблемы", - считает Татьяна.В Великобритании также существуют значительные проблемы, на которых, по ее словам, пытался играть американский миллиардер Илон Маск, выступивший в субботу по видеосвязи на митинге правых в Лондоне."Я думаю, что это весьма странно, что иностранец, который сначала оказал влияние на американские выборы, теперь вмешивается и здесь. Странно, что это вообще разрешено. Но, конечно, он хочет, чтобы люди конфликтовали друг с другом", - полагает Татьян.Британский ученый на пенсии Бэрри, который жил некоторое время в СССР, считает Трампа одним из самых опасных людей в мире и недоволен его неспособностью разрешить конфликты на Украине и в Газе."Я считаю, что Дональд Трамп сейчас является одним из самых опасных людей в мире. Как его действия, так и бездействие вызывают нестабильность в мире, опрокидывают мировой порядок. Он отстраняет Соединенные Штаты от всей международной политики. Он мог бы остановить войну на Украине. Он мог бы остановить войну в Газе, если бы захотел. Я не понимаю, почему он этого не хочет. Поэтому я считаю его одним из самых опасных людей в мире", - сказал Бэрри.Как признался Бэрри, он опечален тем, что британское правительство потакает Трампу вместо того, чтобы говорить с ним прямо. Более того, король Карл III, вероятно, не воспользуется визитом, чтобы существенно повлиять на Трампа, полагает пенсионер."В прошлом британская корона на протяжении веков доносила информацию до других стран. Сейчас такого не происходит. К сожалению, король является марионеткой правительства", - сказал Бэрри.Протестующие разошлись около 19.30 по местному времени (21.30 мск), за полтора часа до ожидаемого прибытия Трампа. По словам организаторов, смысл акции заключался в донесении их позиции до мировых СМИ, представители которых собрались для освещения прибытия Трампа и охотно брали интервью у протестующих.Порядок на акции обеспечивали несколько полицейских, в целом в центре города присутствие полиции пока незначительное, несмотря на масштабную операцию по обеспечению безопасности.Ранее организаторы демонстрации против визита президента США Дональда Трампа в Великобританию заявили, что намерены в среду превзойти числом масштабную "ультраправую" демонстрацию, которая охватила британскую столицу в выходные.Как сообщала газета Washington Post, маршрут визита в Великобританию Трампа продуман таким образом, чтобы избежать протестов. Газета напоминает, что в ходе своего визита Трамп не будет выступать перед парламентом, чтобы не создавать "моменты напряжения". Отмечается, что установленный график также позволяет лучше обеспечить безопасность политика.

