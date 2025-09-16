Рейтинг@Mail.ru
Люксембург планирует признать Палестину - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:13 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/ljuksemburg-2042136356.html
Люксембург планирует признать Палестину
Люксембург планирует признать Палестину - РИА Новости, 16.09.2025
Люксембург планирует признать Палестину
Люксембург планирует признать Палестину в сентябре, сообщает телеканал RTL со ссылкой на премьер-министра страны Люка Фридена и министра иностранных дел Ксавье... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T04:13:00+03:00
2025-09-16T04:13:00+03:00
в мире
люксембург (округ)
палестина
нью-йорк (город)
ксавье беттель
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908405652_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_c1fa821ceb6d2d33aa622eb2bd179219.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Люксембург планирует признать Палестину в сентябре, сообщает телеканал RTL со ссылкой на премьер-министра страны Люка Фридена и министра иностранных дел Ксавье Беттеля. "Фриден… и Беттель… объявили перед парламентской комиссией, что Люксембург планирует признать Палестину государством в сентябре", - указывает телеканал. Отмечается, что финальное решение страна примет на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
https://ria.ru/20250915/rubio-2042031515.html
люксембург (округ)
палестина
нью-йорк (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908405652_143:0:2000:1393_1920x0_80_0_0_733848a9e88e9625076a3f69f4b8f236.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, люксембург (округ), палестина, нью-йорк (город), ксавье беттель, оон
В мире, Люксембург (округ), Палестина, Нью-Йорк (город), Ксавье Беттель, ООН
Люксембург планирует признать Палестину

Люксембург планирует признать Палестину в сентябре

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель
Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Люксембург планирует признать Палестину в сентябре, сообщает телеканал RTL со ссылкой на премьер-министра страны Люка Фридена и министра иностранных дел Ксавье Беттеля.
"Фриден… и Беттель… объявили перед парламентской комиссией, что Люксембург планирует признать Палестину государством в сентябре", - указывает телеканал.
Отмечается, что финальное решение страна примет на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
Желание некоторых стран признать Палестину мешает переговорам, заявил Рубио
Вчера, 14:31
 
В миреЛюксембург (округ)ПалестинаНью-Йорк (город)Ксавье БеттельООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала