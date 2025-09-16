https://ria.ru/20250916/ljuksemburg-2042136356.html

Люксембург планирует признать Палестину

Люксембург планирует признать Палестину - РИА Новости, 16.09.2025

Люксембург планирует признать Палестину

Люксембург планирует признать Палестину в сентябре, сообщает телеканал RTL со ссылкой на премьер-министра страны Люка Фридена и министра иностранных дел Ксавье... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Люксембург планирует признать Палестину в сентябре, сообщает телеканал RTL со ссылкой на премьер-министра страны Люка Фридена и министра иностранных дел Ксавье Беттеля. "Фриден… и Беттель… объявили перед парламентской комиссией, что Люксембург планирует признать Палестину государством в сентябре", - указывает телеканал. Отмечается, что финальное решение страна примет на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.

