Люксембург планирует признать Палестину
Люксембург планирует признать Палестину
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Люксембург планирует признать Палестину в сентябре, сообщает телеканал RTL со ссылкой на премьер-министра страны Люка Фридена и министра иностранных дел Ксавье Беттеля. "Фриден… и Беттель… объявили перед парламентской комиссией, что Люксембург планирует признать Палестину государством в сентябре", - указывает телеканал. Отмечается, что финальное решение страна примет на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.
