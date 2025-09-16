https://ria.ru/20250916/liviya-2042340487.html

Россия поддержит ООН в вопросе объединения институтов Ливии

Россия поддержит ООН в вопросе объединения институтов Ливии - РИА Новости, 16.09.2025

Россия поддержит ООН в вопросе объединения институтов Ливии

РФ готова продолжать поддержку усилий ООН в вопросе объединения разрозненных институтов Ливии, главную роль в этом должны играть сами ливийцы, сообщило во... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T20:47:00+03:00

2025-09-16T20:47:00+03:00

2025-09-16T20:47:00+03:00

в мире

россия

ливия

сергей вершинин

ханна тетте

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/01/2038890295_0:0:2730:1536_1920x0_80_0_0_3e90c2de3c49116874668448cccc68b2.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РФ готова продолжать поддержку усилий ООН в вопросе объединения разрозненных институтов Ливии, главную роль в этом должны играть сами ливийцы, сообщило во вторник МИД России. "С российской стороны была выражена готовность продолжать оказывать поддержку усилиям ООН, направленным на объединение разрозненных политических, экономических и силовых институтов Ливии при первоочередном и непосредственном участии в этом процессе самих граждан этой страны", - сказано в заявлении на сайте министерства по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и специального представителя генерального секретаря ООН по Ливии Ханны Тетте. Отмечается, что международное содействие этой деятельности ООН должно быть добросовестным, скоординированным и включать всех основных игроков, способных оказывать конструктивное воздействие на ситуацию в Ливии.

https://ria.ru/20250902/livija-2038994297.html

россия

ливия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, ливия, сергей вершинин, ханна тетте, оон