Россия поддержит ООН в вопросе объединения институтов Ливии
Россия поддержит ООН в вопросе объединения институтов Ливии - РИА Новости, 16.09.2025
Россия поддержит ООН в вопросе объединения институтов Ливии
РФ готова продолжать поддержку усилий ООН в вопросе объединения разрозненных институтов Ливии, главную роль в этом должны играть сами ливийцы, сообщило во... РИА Новости, 16.09.2025
в мире
россия
ливия
сергей вершинин
ханна тетте
оон
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РФ готова продолжать поддержку усилий ООН в вопросе объединения разрозненных институтов Ливии, главную роль в этом должны играть сами ливийцы, сообщило во вторник МИД России. "С российской стороны была выражена готовность продолжать оказывать поддержку усилиям ООН, направленным на объединение разрозненных политических, экономических и силовых институтов Ливии при первоочередном и непосредственном участии в этом процессе самих граждан этой страны", - сказано в заявлении на сайте министерства по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и специального представителя генерального секретаря ООН по Ливии Ханны Тетте. Отмечается, что международное содействие этой деятельности ООН должно быть добросовестным, скоординированным и включать всех основных игроков, способных оказывать конструктивное воздействие на ситуацию в Ливии.
россия
ливия
