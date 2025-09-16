Рейтинг@Mail.ru
20:47 16.09.2025
в мире
россия
ливия
сергей вершинин
ханна тетте
оон
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РФ готова продолжать поддержку усилий ООН в вопросе объединения разрозненных институтов Ливии, главную роль в этом должны играть сами ливийцы, сообщило во вторник МИД России. "С российской стороны была выражена готовность продолжать оказывать поддержку усилиям ООН, направленным на объединение разрозненных политических, экономических и силовых институтов Ливии при первоочередном и непосредственном участии в этом процессе самих граждан этой страны", - сказано в заявлении на сайте министерства по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и специального представителя генерального секретаря ООН по Ливии Ханны Тетте. Отмечается, что международное содействие этой деятельности ООН должно быть добросовестным, скоординированным и включать всех основных игроков, способных оказывать конструктивное воздействие на ситуацию в Ливии.
в мире, россия, ливия, сергей вершинин, ханна тетте, оон
В мире, Россия, Ливия, Сергей Вершинин, Ханна Тетте, ООН
Россия поддержит ООН в вопросе объединения институтов Ливии

Россия продолжит поддерживать ООН в вопросе объединения институтов Ливии

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РФ готова продолжать поддержку усилий ООН в вопросе объединения разрозненных институтов Ливии, главную роль в этом должны играть сами ливийцы, сообщило во вторник МИД России.
"С российской стороны была выражена готовность продолжать оказывать поддержку усилиям ООН, направленным на объединение разрозненных политических, экономических и силовых институтов Ливии при первоочередном и непосредственном участии в этом процессе самих граждан этой страны", - сказано в заявлении на сайте министерства по итогам встречи замглавы МИД РФ Сергея Вершинина и специального представителя генерального секретаря ООН по Ливии Ханны Тетте.
Отмечается, что международное содействие этой деятельности ООН должно быть добросовестным, скоординированным и включать всех основных игроков, способных оказывать конструктивное воздействие на ситуацию в Ливии.
