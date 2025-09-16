https://ria.ru/20250916/litsenziya-2042122965.html
Эксперт объяснил, что будет с кредитом, если банк лишили лицензии
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Что делать со вкладами и кредитами в банке, который лишился лицензии, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности."В основном причинами являются нарушения законодательства о противодействии отмывания доходов и неоднократное несоблюдение нормативов, установленных в регулировании", — напомнил финансист.Если потерявший лицензию банк был в системе страхования вкладов, Агентство страхования вкладов (АСВ) в течение двух недель должно организовать выдачу вкладов и остатков средств со счетов физлиц. Гарантированная сумма — до 1,4 миллиона рублей, а если речь идет о счетах эскроу — до 10 миллионов рублей.При этом важно продолжать платить по кредитам, которые у вас были в потерявшем лицензию банке. Это отражается в кредитной истории. Узнать новые реквизиты для перечисления выплат можно в АСВ, заключил Мехтиев.
