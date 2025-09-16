Рейтинг@Mail.ru
Эксперт объяснил, что будет с кредитом, если банк лишили лицензии
16.09.2025
Эксперт объяснил, что будет с кредитом, если банк лишили лицензии
Эксперт объяснил, что будет с кредитом, если банк лишили лицензии
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Что делать со вкладами и кредитами в банке, который лишился лицензии, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности."В основном причинами являются нарушения законодательства о противодействии отмывания доходов и неоднократное несоблюдение нормативов, установленных в регулировании", — напомнил финансист.Если потерявший лицензию банк был в системе страхования вкладов, Агентство страхования вкладов (АСВ) в течение двух недель должно организовать выдачу вкладов и остатков средств со счетов физлиц. Гарантированная сумма — до 1,4 миллиона рублей, а если речь идет о счетах эскроу — до 10 миллионов рублей.При этом важно продолжать платить по кредитам, которые у вас были в потерявшем лицензию банке. Это отражается в кредитной истории. Узнать новые реквизиты для перечисления выплат можно в АСВ, заключил Мехтиев.
общество, жилье, эльман мехтиев, агентство по страхованию вкладов, банки, кредит, ассоциация развития финансовой грамотности
Общество, Жилье, Эльман Мехтиев, Агентство по страхованию вкладов, Банки, Кредит, Ассоциация развития финансовой грамотности
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Что делать со вкладами и кредитами в банке, который лишился лицензии, рассказал агентству “Прайм” Эльман Мехтиев, генеральный директор Ассоциации развития финансовой грамотности.
"В основном причинами являются нарушения законодательства о противодействии отмывания доходов и неоднократное несоблюдение нормативов, установленных в регулировании", — напомнил финансист.
Если потерявший лицензию банк был в системе страхования вкладов, Агентство страхования вкладов (АСВ) в течение двух недель должно организовать выдачу вкладов и остатков средств со счетов физлиц. Гарантированная сумма — до 1,4 миллиона рублей, а если речь идет о счетах эскроу — до 10 миллионов рублей.
При этом важно продолжать платить по кредитам, которые у вас были в потерявшем лицензию банке. Это отражается в кредитной истории. Узнать новые реквизиты для перечисления выплат можно в АСВ, заключил Мехтиев.
