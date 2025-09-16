Семейное шоу "Изумрудный город" покажут на сцене центра "Планета КВН"

https://ria.ru/20250916/kvn-2042224744.html

МОСКВА, 16 сен - Пресс-служба ТО "РомановАрена". Творческий коллектив "РомановАрена" – лидер музыкально-цирковых семейных спектаклей представляет нашумевшее шоу "Изумрудный город" на сцене Московского молодежного центра "Планета КВН" с 4 октября по 4 ноября. Мультижанровый спектакль "Изумрудный город", основан на всеми любимой сказке "Волшебник страны Оз", рассказывает нам трогательную историю о невероятных приключениях Элли и ее друзей. Коллектив неоднократно представлял спектакль на мировой сцене. Шоу оценили более 2 миллионов зрителей от Европы до Африки: на афише в Италии красовалась надпись "Все билеты проданы" на протяжении всех гастролей, а на стадионе "Лусаил" в Катаре зрители аплодировали стоя. Московские зрители познакомились с постановкой в 2017 году, и на протяжении нескольких театральных сезонов она совершила путешествие по столичным концертным залам. Спектакли режиссера Максима Романова – это гармоничное сочетание циркового и театрального искусства, где яркие вокальные партии, современный балет, оригинальные декорации и визуальные спецэффекты сливаются в единое целое, а эксклюзивная музыка и мультижанровый подход делают шоу неповторимым. Шоу "Изумрудный город" наполнено зрелищными цирковыми номерами от призеров Международных цирковых фестивалей: гимнастки-каучук, воздушные гимнасты на полотнах, работающие без страховки, акробаты на роликах, гимнасты на дорожке. Жемчужиной шоу станет живой вокал от солистов московских театров и авторская музыка от композитора Андрея Зубец на стихи Максима Романова. В роли Элли выступит неизменная Анастасия Дятлова, участница конкурсов "Голос. Дети" и "Синяя Птица", в роли Гудвина – солист первых составов московских мюзиклов Владимир Дыбский. Музыкально-цирковое шоу "Изумрудный город" станет прекрасной возможностью познакомить детей сразу с несколькими жанрами искусства, а любимые герои сказки – Элли, Железный Дровосек, Страшила и Бесстрашный Лев в исполнении профессиональных артистов заставят окунуться в мир волшебства и поверить в чудо не только маленьких зрителей, но и их родителей! Возрастное ограничение: 0+ Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

