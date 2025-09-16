https://ria.ru/20250916/kursk-2042123111.html

Атака дрона на Курске привела к повреждению частного дома

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Частный дом в Курске повреждён при атаке БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате сбития БПЛА над городом повреждён угол частного дома на улице Клюквинской. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.

