Атака дрона на Курске привела к повреждению частного дома
Частный дом в Курске повреждён при атаке БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Частный дом в Курске повреждён при атаке БПЛА ВСУ, предварительно, пострадавших нет, сообщает врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале."В результате сбития БПЛА над городом повреждён угол частного дома на улице Клюквинской. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.
