Рейтинг@Mail.ru
Речевая информация "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24 - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:52 16.09.2025 (обновлено: 19:36 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/krushenie-2042269675.html
Речевая информация "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24
Речевая информация "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24 - РИА Новости, 16.09.2025
Речевая информация "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24
Речевая информация системы раннего предупреждения к земле "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24 под Тындой, следует из предварительного отчета... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T16:52:00+03:00
2025-09-16T19:36:00+03:00
тында
международный авиационный комитет
крушение ан-24 в приамурье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199046_0:378:1280:1098_1920x0_80_0_0_f3abf0fab8a9febdc86bbb61d5fe9f8d.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Речевая информация системы раннего предупреждения к земле "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24 под Тындой, следует из предварительного отчета Международного авиационного комитета. "В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: "Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…". В 12:56:44 – окончание записи звукового самописца. Начиная с 12:58:38, диспетчер неоднократно вызывал экипаж по радио. Ответа не последовало", - говорится в отчете по итогам расшифровки самописцев.
https://ria.ru/20250916/an-24-2042259346.html
тында
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031199046_0:320:1280:1280_1920x0_80_0_0_4279a5bd401185f3dbdcb5f740ad4f9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тында, международный авиационный комитет, крушение ан-24 в приамурье
Тында, Международный авиационный комитет, Крушение Ан-24 в Приамурье
Речевая информация "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24

Звуковой регистратор зафиксировал речевую информацию перед крушением Ан-24

© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратураМесто крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Место крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Речевая информация системы раннего предупреждения к земле "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24 под Тындой, следует из предварительного отчета Международного авиационного комитета.
"В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: "Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…". В 12:56:44 – окончание записи звукового самописца. Начиная с 12:58:38, диспетчер неоднократно вызывал экипаж по радио. Ответа не последовало", - говорится в отчете по итогам расшифровки самописцев.
Стихийный мемориал в память о жертвах крушения самолета Ан-24 в Тынде - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Разбившийся под Тындой в июле Ан-24 эксплуатировался более 45 лет
Вчера, 16:12
 
ТындаМеждународный авиационный комитетКрушение Ан-24 в Приамурье
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала