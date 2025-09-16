https://ria.ru/20250916/krushenie-2042269675.html
Речевая информация "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24
2025-09-16T16:52:00+03:00
тында
международный авиационный комитет
крушение ан-24 в приамурье
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Речевая информация системы раннего предупреждения к земле "Низко земля" стала последней перед крушением Ан-24 под Тындой, следует из предварительного отчета Международного авиационного комитета. "В период с 12:56:41 по 12:56:44 звуковым регистратором зафиксирована речевая информация от СРППЗ: "Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…". В 12:56:44 – окончание записи звукового самописца. Начиная с 12:58:38, диспетчер неоднократно вызывал экипаж по радио. Ответа не последовало", - говорится в отчете по итогам расшифровки самописцев.
