Комитет ГД рекомендовал денонсировать конвенцию по предупреждению пыток - РИА Новости, 16.09.2025
14:18 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/konventsiya-2042222795.html
Комитет ГД рекомендовал денонсировать конвенцию по предупреждению пыток
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет по международным делам рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий. "Решение принято единогласно", - сказал Слуцкий. Он отметил, что речь идет о противодействии откровенной дискриминации России в структурах Совета Европы, из состава которого Россия вышла еще в 2022 году. Слуцкий подчеркнул, что конвенцией предусматривается учреждение Европейского комитета, где должно быть обеспечено равное представительство всех стран-подписантов. Россия присоединилась к Европейской конвенции в феврале 1996 года и оставалась ее участницей, однако с декабря 2023 года в Комитете не представлена из-за блокировки Страсбургом процесса избрания нового члена от РФ. "Денонсация Европейской конвенции не повлияет отрицательным образом на соблюдение прав человека и не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в России. За годы членства (1996-2022) нашей страны в Совете Европы все нормы различного рода европейских конвенций имплементированы в национальное законодательство. Кроме того, Россия продолжает активно взаимодействовать по линии Комитета ООН против пыток и придерживаться норм международной конвенции от 10 декабря 1984 года. Таким образом вся правовая база в этой сфере сформирована в полной мере", - заявил Слуцкий. Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 17 сентября.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет по международным делам рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания и протоколов к ней, сообщил глава комитета Леонид Слуцкий.
"Решение принято единогласно", - сказал Слуцкий.
Он отметил, что речь идет о противодействии откровенной дискриминации России в структурах Совета Европы, из состава которого Россия вышла еще в 2022 году.
Слуцкий подчеркнул, что конвенцией предусматривается учреждение Европейского комитета, где должно быть обеспечено равное представительство всех стран-подписантов. Россия присоединилась к Европейской конвенции в феврале 1996 года и оставалась ее участницей, однако с декабря 2023 года в Комитете не представлена из-за блокировки Страсбургом процесса избрания нового члена от РФ.
"Денонсация Европейской конвенции не повлияет отрицательным образом на соблюдение прав человека и не снизит уровень гарантий в области предупреждения пыток в России. За годы членства (1996-2022) нашей страны в Совете Европы все нормы различного рода европейских конвенций имплементированы в национальное законодательство. Кроме того, Россия продолжает активно взаимодействовать по линии Комитета ООН против пыток и придерживаться норм международной конвенции от 10 декабря 1984 года. Таким образом вся правовая база в этой сфере сформирована в полной мере", - заявил Слуцкий.
Вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании 17 сентября.
