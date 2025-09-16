https://ria.ru/20250916/kompleks-2042185809.html
Княжевская: в Свиблове построят спортивный комплекс
Княжевская: в Свиблове построят спортивный комплекс - РИА Новости, 16.09.2025
Княжевская: в Свиблове построят спортивный комплекс
Спортивный комплекс на 13 тысяч квадратных метров построят в районе Свиблово на северо-востоке Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана...
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Спортивный комплекс на 13 тысяч квадратных метров построят в районе Свиблово на северо-востоке Москвы, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.По ее словам, для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки."Комплекс планируют возвести на земельном участке площадью 0,97 гектара по адресу: Уржумская улица, владения 1–3. Общая площадь здания достигнет 13 тысяч квадратных метров, из которых около 9,5 тысячи квадратных метров будут отведены под объект спорта", – цитирует Княжевскую пресс-служба ведомства.Она также добавила, что прилегающую территорию благоустроят, также будет организована парковка для автомобилей и велосипедов.
