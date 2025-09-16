https://ria.ru/20250916/kirk-2042218986.html

Подозреваемый в убийстве Кирка в Юте сознался в стрельбе друзьям

Подозреваемый в убийстве Кирка в Юте сознался в стрельбе друзьям - РИА Новости, 16.09.2025

Подозреваемый в убийстве Кирка в Юте сознался в стрельбе друзьям

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон признался в совершении стрельбы друзьям в мессенджере Discord... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T13:56:00+03:00

2025-09-16T13:56:00+03:00

2025-09-16T13:56:00+03:00

в мире

юта

россия

украина

чарли кирк

владимир зеленский

фбр

центральное разведывательное управление (цру)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0e/2041794462_0:129:654:497_1920x0_80_0_0_e3ed26793d7642195e41500b22425c99.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон признался в совершении стрельбы друзьям в мессенджере Discord (нарушает требования законодательства РФ), передает газета Washington Post со ссылкой на скриншоты, к которым она получила доступ. По словам издания, Робинсон отправил сообщение в групповой чат на Discord в четверг вечером за два часа до того, как его задержала полиция. Неназванный член группового чата, в котором состояло 30 человек, поделился с Washington Post скриншотом сообщения и подтвердил, что оно было отправлено именно с профиля Робинсона. "Ребята, у меня для вас всех плохие новости. Это я был в университете Юты вчера. Простите за все это", - цитирует издание сообщение из профиля на Discord, принадлежавшему Тайлеру Робинсону. Газета добавляет со ссылкой на полученные скриншоты из группового чата, что участники чата обсуждали убийство Кирка в день происшествия. Сообщение от Робинсона по поводу его участия в стрельбе было отправлено только на следующий день. Неназванный сотрудник Discord заявил изданию, что работники мессенджера также направили копию скриншота в правоохранительные органы. По его словам, мессенджер сотрудничает с ФБР и властями, предоставляя информацию о публикациях Робинсона. "Я сдаюсь через друга-шерифа через несколько минут. Спасибо за всё хорошее время и смех, вы все были такими замечательными, спасибо вам всем за всё", - цитирует Washington Post сообщение Робинсона о задержании. Газета уточняет, со ссылкой на скриншоты, что в тот вечер Робинсону никто не ответил. На следующий день один из его друзей написал, что, по всей видимости, "признание было правдой". Он попросил участников группы "помолиться за Тайлера". Сторонник Трампа, консервативный политик и активист Чарли Кирк был смертельно ранен 10 сентября на массовом мероприятии в Университете долины Юта, у него остались жена и двое детей. Кирк выступал против помощи Украине, называл Владимира Зеленского препятствием к миру и "марионеткой ЦРУ". Он также подчеркивал, что Крым всегда был частью России.

https://ria.ru/20250916/ubiystvo-2042139124.html

https://ria.ru/20250916/kirk-2042143645.html

юта

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юта, россия, украина, чарли кирк, владимир зеленский, фбр, центральное разведывательное управление (цру)