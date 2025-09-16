Рейтинг@Mail.ru
Киев готовится к эвакуации южной части Запорожья, заявил Рогов - РИА Новости, 16.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:23 16.09.2025 (обновлено: 06:26 16.09.2025)
Киев готовится к эвакуации южной части Запорожья, заявил Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Ставленники режима (Владимира) Зеленского готовят эвакуацию Коммунарского района - южной части города Запорожья, опасаясь приближения русской армии", - сказал Рогов. По его словам, согласно полученной оперативной информации, киевский режим уже отдал приказ сформировать группы из сотрудников полиции и других экстренных служб для проведения эвакуационных мер при поступлении непосредственной прямой команды из Киева. "На сегодня от линии фронта до южной границы Запорожья по прямой - около 20 километров", - сказал Рогов. В понедельник Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области. Как сообщал РИА Новости Рогов, взятие под контроль этого села ускорит темпы освобождения оставшейся части региона.
© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Сергей Мирный
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Ставленники режима (Владимира) Зеленского готовят эвакуацию Коммунарского района - южной части города Запорожья, опасаясь приближения русской армии", - сказал Рогов.
По его словам, согласно полученной оперативной информации, киевский режим уже отдал приказ сформировать группы из сотрудников полиции и других экстренных служб для проведения эвакуационных мер при поступлении непосредственной прямой команды из Киева.
"На сегодня от линии фронта до южной границы Запорожья по прямой - около 20 километров", - сказал Рогов.
В понедельник Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области. Как сообщал РИА Новости Рогов, взятие под контроль этого села ускорит темпы освобождения оставшейся части региона.
