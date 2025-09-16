https://ria.ru/20250916/kiev-2042143839.html
Киев готовится к эвакуации южной части Запорожья, заявил Рогов
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Украинские власти готовят к эвакуации южную часть города Запорожья, опасаясь приближения российской армии, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Ставленники режима (Владимира) Зеленского готовят эвакуацию Коммунарского района - южной части города Запорожья, опасаясь приближения русской армии", - сказал Рогов. По его словам, согласно полученной оперативной информации, киевский режим уже отдал приказ сформировать группы из сотрудников полиции и других экстренных служб для проведения эвакуационных мер при поступлении непосредственной прямой команды из Киева. "На сегодня от линии фронта до южной границы Запорожья по прямой - около 20 километров", - сказал Рогов. В понедельник Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий освободили населенный пункт Ольговское Запорожской области. Как сообщал РИА Новости Рогов, взятие под контроль этого села ускорит темпы освобождения оставшейся части региона.
