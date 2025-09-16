https://ria.ru/20250916/kiev-2042129049.html
В окрестностях Киева прогремели взрывы
В окрестностях Киева прогремели взрывы - РИА Новости, 16.09.2025
В окрестностях Киева прогремели взрывы
Взрывы прогремели в окрестностях Киева на фоне воздушной тревоги в городе, сообщает украинский телеканал ТСН. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в окрестностях Киева на фоне воздушной тревоги в городе, сообщает украинский телеканал ТСН. Ранее в Киеве и Киевской области была объявлена воздушная тревога. "Окрестности Киева – взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
