В РСТ прокомментировали сообщения о нападении акул на пляжах в Хургаде

В РСТ прокомментировали сообщения о нападении акул на пляжах в Хургаде

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нападения акул на людей на пляжах египетской Хургады не зафиксировано, но необходимо внимательно следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации, заявили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Сегодня утром в СМИ появилась информация о якобы массовом нашествии акул в Хургаде. Сообщения о массовости не подтверждаются. На прошлой неделе в Хургаде закрывали пляжи на три дня предположительно из-за появления акул. Но уже второй день доступ к морю открыт, купание разрешено", - прокомментировали в РСТ. В организации также отметили, что последние четыре дня купание с понтонов в открытом море ограничено, но прибрежные зоны свободны для посещения туристами. "Нападений акул на людей не зафиксировано. Необходимо внимательно следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации", - добавили в РСТ.

