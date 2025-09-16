В РСТ прокомментировали сообщения о нападении акул на пляжах в Хургаде

Рейтинг@Mail.ru
13:05 16.09.2025 (обновлено: 13:20 16.09.2025)
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нападения акул на людей на пляжах египетской Хургады не зафиксировано, но необходимо внимательно следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации, заявили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Сегодня утром в СМИ появилась информация о якобы массовом нашествии акул в Хургаде. Сообщения о массовости не подтверждаются. На прошлой неделе в Хургаде закрывали пляжи на три дня предположительно из-за появления акул. Но уже второй день доступ к морю открыт, купание разрешено", - прокомментировали в РСТ. В организации также отметили, что последние четыре дня купание с понтонов в открытом море ограничено, но прибрежные зоны свободны для посещения туристами. "Нападений акул на людей не зафиксировано. Необходимо внимательно следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации", - добавили в РСТ.
Туристы на территории отеля в Хургаде. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нападения акул на людей на пляжах египетской Хургады не зафиксировано, но необходимо внимательно следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации, заявили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
"Сегодня утром в СМИ появилась информация о якобы массовом нашествии акул в Хургаде. Сообщения о массовости не подтверждаются. На прошлой неделе в Хургаде закрывали пляжи на три дня предположительно из-за появления акул. Но уже второй день доступ к морю открыт, купание разрешено", - прокомментировали в РСТ.
В организации также отметили, что последние четыре дня купание с понтонов в открытом море ограничено, но прибрежные зоны свободны для посещения туристами.
"Нападений акул на людей не зафиксировано. Необходимо внимательно следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации", - добавили в РСТ.
Белая акула - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В США акула напала на восьмилетнего мальчика
2 сентября, 05:10
 
