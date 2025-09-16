https://ria.ru/20250916/khurgada-2042206753.html
В РСТ прокомментировали сообщения о нападении акул на пляжах в Хургаде
В РСТ прокомментировали сообщения о нападении акул на пляжах в Хургаде - РИА Новости, 16.09.2025
В РСТ прокомментировали сообщения о нападении акул на пляжах в Хургаде
Нападения акул на людей на пляжах египетской Хургады не зафиксировано, но необходимо внимательно следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:05:00+03:00
2025-09-16T13:05:00+03:00
2025-09-16T13:20:00+03:00
хургада
российский союз туриндустрии (рст)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011649331_0:158:3225:1972_1920x0_80_0_0_19b8772faf5b7078298efe9c5f609591.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Нападения акул на людей на пляжах египетской Хургады не зафиксировано, но необходимо внимательно следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации, заявили журналистам в Российском союзе туриндустрии (РСТ). "Сегодня утром в СМИ появилась информация о якобы массовом нашествии акул в Хургаде. Сообщения о массовости не подтверждаются. На прошлой неделе в Хургаде закрывали пляжи на три дня предположительно из-за появления акул. Но уже второй день доступ к морю открыт, купание разрешено", - прокомментировали в РСТ. В организации также отметили, что последние четыре дня купание с понтонов в открытом море ограничено, но прибрежные зоны свободны для посещения туристами. "Нападений акул на людей не зафиксировано. Необходимо внимательно следить за сообщениями морской спасательной службы и соблюдать все рекомендации", - добавили в РСТ.
https://ria.ru/20250902/akula-2038981002.html
хургада
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011649331_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_d448a901a245857b43b96ab6c83a5200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хургада, российский союз туриндустрии (рст), в мире
Хургада, Российский союз туриндустрии (РСТ), В мире
В РСТ прокомментировали сообщения о нападении акул на пляжах в Хургаде
РСТ: на пляжах Хургады не зафиксировано нападения акул