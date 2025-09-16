Рейтинг@Mail.ru
Подмосковные Химки отметили День города праздничными мероприятиями
15:09 16.09.2025 (обновлено: 15:10 16.09.2025)
Подмосковные Химки отметили День города праздничными мероприятиями
Подмосковные Химки отметили День города праздничными мероприятиями
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Для жителей и гостей подмосковных Химок ко Дню города организовали спортивные состязания, фестивали, музыкальные программы и другие активности, сообщает пресс-служба городского округа. Главной площадкой традиционно стал ПКиО имени Л. Н. Толстого. Все желающие могли принять участие в творческих мастер-классах, фестивалях урожая и уличного искусства, спортивных состязаниях и патриотической акции "Письмо солдату". Вечер закончился концертом с участием местных коллективов. "День города – это не просто праздник, а символ единства и силы нашего округа. Сегодня мы видим, что традиции и энергия молодых, творчество и любовь к родному краю соединяются во имя будущего Химок. Наш город развивается благодаря каждому жителю, и именно в таких праздниках проявляется дух настоящего единства", – подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, ее слова приводит пресс-служба. Праздничные программы прошли в сквере Марии Рубцовой, домах культуры "Контакт" и "Фирсановка", а также в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в деревне Брехово. "Когда видишь, как на празднике собираются семьи, дети бегают по парку, спортсмены выкладываются на поле, понимаешь – Химки живут людьми. Именно энергия и единство жителей делают наш город сильным", – приводит пресс-служба слова муниципального депутата Алексея Федорова. В ходе праздника состоялся традиционный кубок женских команд "ДаМы в спорте". Жителей ожидали футбольные поединки, открытые тренировки, спортивные конкурсы, музыкальные выступления и мастер-классы. Для любителей спорта также провели открытую тренировку по боксу, турниры по футболу и фехтованию и другим видам спорта.
химки (городской округ в московской области)
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа ХимкиПраздничные мероприятия в Химках ко Дню города
Праздничные мероприятия в Химках ко Дню города - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Фото : Пресс-служба администрации городского округа Химки
Праздничные мероприятия в Химках ко Дню города
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Для жителей и гостей подмосковных Химок ко Дню города организовали спортивные состязания, фестивали, музыкальные программы и другие активности, сообщает пресс-служба городского округа.
Главной площадкой традиционно стал ПКиО имени Л. Н. Толстого. Все желающие могли принять участие в творческих мастер-классах, фестивалях урожая и уличного искусства, спортивных состязаниях и патриотической акции "Письмо солдату". Вечер закончился концертом с участием местных коллективов.
"День города – это не просто праздник, а символ единства и силы нашего округа. Сегодня мы видим, что традиции и энергия молодых, творчество и любовь к родному краю соединяются во имя будущего Химок. Наш город развивается благодаря каждому жителю, и именно в таких праздниках проявляется дух настоящего единства", – подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, ее слова приводит пресс-служба.
Праздничные программы прошли в сквере Марии Рубцовой, домах культуры "Контакт" и "Фирсановка", а также в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в деревне Брехово.
"Когда видишь, как на празднике собираются семьи, дети бегают по парку, спортсмены выкладываются на поле, понимаешь – Химки живут людьми. Именно энергия и единство жителей делают наш город сильным", – приводит пресс-служба слова муниципального депутата Алексея Федорова.
В ходе праздника состоялся традиционный кубок женских команд "ДаМы в спорте". Жителей ожидали футбольные поединки, открытые тренировки, спортивные конкурсы, музыкальные выступления и мастер-классы. Для любителей спорта также провели открытую тренировку по боксу, турниры по футболу и фехтованию и другим видам спорта.
Землякова приняла участие в Дне наставника программы "Герои Подмосковья"
Химки (городской округ в Московской области)
 
 
