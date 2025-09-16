https://ria.ru/20250916/khimki-2042238775.html

Подмосковные Химки отметили День города праздничными мероприятиями

Подмосковные Химки отметили День города праздничными мероприятиями - РИА Новости, 16.09.2025

Подмосковные Химки отметили День города праздничными мероприятиями

Для жителей и гостей подмосковных Химок ко Дню города организовали спортивные состязания, фестивали, музыкальные программы и другие активности, сообщает... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T15:09:00+03:00

2025-09-16T15:09:00+03:00

2025-09-16T15:10:00+03:00

химки (городской округ в московской области)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042237557_0:217:3072:1945_1920x0_80_0_0_afe9a6f1d03e58dc27dd756a21d3e053.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Для жителей и гостей подмосковных Химок ко Дню города организовали спортивные состязания, фестивали, музыкальные программы и другие активности, сообщает пресс-служба городского округа. Главной площадкой традиционно стал ПКиО имени Л. Н. Толстого. Все желающие могли принять участие в творческих мастер-классах, фестивалях урожая и уличного искусства, спортивных состязаниях и патриотической акции "Письмо солдату". Вечер закончился концертом с участием местных коллективов. "День города – это не просто праздник, а символ единства и силы нашего округа. Сегодня мы видим, что традиции и энергия молодых, творчество и любовь к родному краю соединяются во имя будущего Химок. Наш город развивается благодаря каждому жителю, и именно в таких праздниках проявляется дух настоящего единства", – подчеркнула лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, ее слова приводит пресс-служба. Праздничные программы прошли в сквере Марии Рубцовой, домах культуры "Контакт" и "Фирсановка", а также в Центре информационной, культурно-досуговой и спортивной деятельности в деревне Брехово. "Когда видишь, как на празднике собираются семьи, дети бегают по парку, спортсмены выкладываются на поле, понимаешь – Химки живут людьми. Именно энергия и единство жителей делают наш город сильным", – приводит пресс-служба слова муниципального депутата Алексея Федорова. В ходе праздника состоялся традиционный кубок женских команд "ДаМы в спорте". Жителей ожидали футбольные поединки, открытые тренировки, спортивные конкурсы, музыкальные выступления и мастер-классы. Для любителей спорта также провели открытую тренировку по боксу, турниры по футболу и фехтованию и другим видам спорта.

https://ria.ru/20250915/zemlyakova-2042024737.html

химки (городской округ в московской области)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

химки (городской округ в московской области)