В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы снова прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Взрывы снова прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник этот же телеканал несколько раз сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне в очередной раз звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
