https://ria.ru/20250916/kherson-2042276714.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 16.09.2025

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы снова прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T17:14:00+03:00

2025-09-16T17:14:00+03:00

2025-09-16T17:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

россия

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Взрывы снова прогремели во вторник в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщает украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник этот же телеканал несколько раз сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне в очередной раз звучат взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

россия

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, херсонская область