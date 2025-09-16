https://ria.ru/20250916/khanoy-2042260322.html

Патрушев встретился с главой Вьетнама в Ханое

Патрушев встретился с главой Вьетнама в Ханое - РИА Новости, 16.09.2025

Патрушев встретился с главой Вьетнама в Ханое

Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам принял в Ханое помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева,... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T16:22:00+03:00

2025-09-16T16:22:00+03:00

2025-09-16T17:58:00+03:00

вьетнам

россия

ханой

николай патрушев

то лам

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031133796_0:129:2969:1799_1920x0_80_0_0_8a25eac25f24e1cbc138b1d03e254a87.jpg

ХАНОЙ, 16 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам принял в Ханое помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, находящегося в стране с рабочим визитом. В ходе встречи рассмотрены различные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества с акцентом на взаимодействие в области министерств, ведомств и организаций, задействованных в морской сфере. Помощник главы российского государства отметил, что Россия и Вьетнам "не просто демонстрируют общность национальных интересов в Мировом океане, но и имеют огромные перспективы для их совместной реализации". "Убежден, что без активного взаимодействия на данном направлении стратегический диалог наших стран будет заведомо неполным. Поэтому будем прилагать все усилия для того, чтобы наше сотрудничество развивалось максимально энергично и постоянно находило отражение в реализации конкретных практических проектов", - указал Патрушев. Генсек поделился воспоминаниями о своем визите в Россию в мае на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и рассказал, что на него произвели глубокие впечатление парад на Красной площади и праздничные мероприятия в Москве. Он подтвердил, что Россия всегда занимает приоритетное место во внешней политике Вьетнама. Патрушев напомнил, что в ходе встречи в мае в Москве То Лам особо подчеркнул необходимость всемерно развивать российско-вьетнамское сотрудничество в морской сфере с тем, чтобы оно соответствовало уровню установившегося между Москвой и Ханоем стратегического партнерства. "Эта ваша инициатива была поддержана российским руководством, и именно поэтому Вьетнам стал первой страной, которую я посетил в качестве председателя Морской коллегии РФ", - указал Патрушев. В рамках визита во Вьетнам 15-18 сентября Патрушев проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. В центре внимания - взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества, сообщили в Морской коллегии РФ.

https://ria.ru/20250916/patrushev-2042146324.html

https://ria.ru/20250902/patrushev-2039015368.html

https://ria.ru/20250907/patrushev--2040280876.html

вьетнам

россия

ханой

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вьетнам, россия, ханой, николай патрушев, то лам