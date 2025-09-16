Патрушев встретился с главой Вьетнама в Ханое
Патрушев встретился с главой Вьетнама То Лам в Ханое
© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПомощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев
© Sputnik / Виктор Толочко
Помощник президента России, председатель Морской коллегии Российской Федерации Николай Патрушев. Архивное фото
ХАНОЙ, 16 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам принял в Ханое помощника президента России, председателя Морской коллегии Николая Патрушева, находящегося в стране с рабочим визитом.
В ходе встречи рассмотрены различные вопросы российско-вьетнамского сотрудничества с акцентом на взаимодействие в области министерств, ведомств и организаций, задействованных в морской сфере.
Помощник главы российского государства отметил, что Россия и Вьетнам "не просто демонстрируют общность национальных интересов в Мировом океане, но и имеют огромные перспективы для их совместной реализации". "Убежден, что без активного взаимодействия на данном направлении стратегический диалог наших стран будет заведомо неполным. Поэтому будем прилагать все усилия для того, чтобы наше сотрудничество развивалось максимально энергично и постоянно находило отражение в реализации конкретных практических проектов", - указал Патрушев.
Генсек поделился воспоминаниями о своем визите в Россию в мае на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и рассказал, что на него произвели глубокие впечатление парад на Красной площади и праздничные мероприятия в Москве. Он подтвердил, что Россия всегда занимает приоритетное место во внешней политике Вьетнама.
Патрушев напомнил, что в ходе встречи в мае в Москве То Лам особо подчеркнул необходимость всемерно развивать российско-вьетнамское сотрудничество в морской сфере с тем, чтобы оно соответствовало уровню установившегося между Москвой и Ханоем стратегического партнерства. "Эта ваша инициатива была поддержана российским руководством, и именно поэтому Вьетнам стал первой страной, которую я посетил в качестве председателя Морской коллегии РФ", - указал Патрушев.
В рамках визита во Вьетнам 15-18 сентября Патрушев проводит в Ханое и Вунгтау серию консультаций по вопросам российско-вьетнамского сотрудничества в морской сфере с участием представителей ведомств, компаний и организаций двух стран. В центре внимания - взаимодействие в области судоходства, подготовки кадров, научно-исследовательской деятельности и военно-морского сотрудничества, сообщили в Морской коллегии РФ.