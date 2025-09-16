https://ria.ru/20250916/kamchatka-2042135170.html

Доходы бюджета Камчатки в 2025 году выросли на 7,2 миллиарда рублей

2025-09-16T03:37:00+03:00

2025-09-16T03:37:00+03:00

2025-09-16T03:55:00+03:00

П.-КАМЧАТСКИЙ, 16 сен – РИА Новости. Доходы бюджета Камчатского края в 2025 году увеличены на 7,2 миллиарда рублей и достигли 145,380 миллиардов рублей благодаря дополнительным поступлениям из федерального центра и росту налоговых сборов, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Камчатского края. "Бюджет Камчатского края увеличен на 7,2 миллиарда рублей", – сообщили в пресс-службе. Как уточнили в региональном парламенте, доходы бюджета края в 2025 году выросли на 7,2 миллиарда рублей и составили 145,380 миллиардов рублей благодаря поступлению средств из федерального бюджета, а также увеличению налоговых и неналоговых доходов. Показатели расходов и дефицита бюджета составили 152,830 миллиардов рублей и 7,45 миллиарда рублей соответственно. Председатель Законодательного Собрания Ирина Унтилова, в свою очередь, пояснила ситуацию с распределением средств. "Кроме того, дополнительные средства заложены на лекарственное обеспечение льготников (175 миллионов рублей), на получение гражданами субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг... Немаловажно, что более 800 миллионов рублей предусмотрено на повышение зарплат бюджетникам с 1 октября на 7,6 процента", — сказала Унтилова. Значительная часть дополнительных средств направлена на компенсацию разницы в тарифах на электроэнергию для предприятий энергетики (2,549 миллиарда рублей), переселение граждан из аварийного жилья (357,9 миллиардов рублей) и поддержку авиапредприятий (200 миллионов рублей). Также выделено 784,5 миллиона рублей на меры социальной поддержки участников СВО и их семей. Доходы и расходы бюджета Камчатского края на 2026 год увеличены на 886,5 миллиона рублей, на 2027 год — на 725,2 миллиона рублей, преимущественно для реализации программы переселения из аварийного жилья.

