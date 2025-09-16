https://ria.ru/20250916/kadyrov-2042354283.html

Кадыров оценил решение ООН признать действия Израиля в Газе геноцидом

Кадыров оценил решение ООН признать действия Израиля в Газе геноцидом - РИА Новости, 16.09.2025

Кадыров оценил решение ООН признать действия Израиля в Газе геноцидом

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение комиссии ООН признать геноцидом действия Израиля в Газе единственным правильным за долгие годы. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T23:11:00+03:00

2025-09-16T23:11:00+03:00

2025-09-16T23:11:00+03:00

в мире

израиль

рамзан кадыров

оон

хамас

израильское наступление на город газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040152449_0:670:2049:1822_1920x0_80_0_0_53a8d6cd99cd6cff7f22abf0c653e1a2.jpg

ГРОЗНЫЙ, 15 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал решение комиссии ООН признать геноцидом действия Израиля в Газе единственным правильным за долгие годы. Независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории признала действия Израиля в Газе геноцидом. "По моему мнению и к моему удивлению, это их единственное правильное решение за долгие годы. Конечно, в отчёте комиссии организации указаны только 4 факта геноцида, происшедшие с октября 2023 года по сегодняшний день, и не указаны преступления сионистов за десятки лет до этого. Но и этого достаточно, чтобы весь мир, наконец, открыл глаза на террористические преступления целой страны против мирного населения", — написал Кадыров в своем Telegram-канале. Он также назвал циничным комментарий МИД Израиля, где говорится, что документ якобы основан на лжи, распространяемой ХАМАС. Но, добавил Кадыров, до эры интернета такое ещё "сходило сионистам с рук", но сейчас одних только видео-доказательств более чем достаточно. "Теперь осталось только дождаться, когда "демократические" лидеры Запада, бьющие себя в грудь, когда дело касается прав человека, наберутся храбрости и введут против Израиля санкции. Или "это другое?", — написал глава республики. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых - мирные жители

https://ria.ru/20250619/kadyrov--2023984193.html

https://ria.ru/20250703/izrail-2026894465.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рамзан кадыров, оон, хамас, израильское наступление на город газа