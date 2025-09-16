Кадыров рассказал, как обманул СБУ и вернул украденного в Чехии жеребца
Кадыров заявил, что вернул украденного в Чехии жеребца, договорившись со СБУ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
ГРОЗНЫЙ, 16 сен - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости рассказал, что вернул похищенного у него в Чехии жеребца, договорившись со спецслужбами Украины, но не заплатив им в итоге.
О том, что в Чехии украден принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, Кадыров сообщил в марте 2023 года. Еще в 2014 году конь был включен в перечень имущества Кадырова, замороженного в Чехии в рамках антироссийских санкций. Уже в мае 2023 года Кадыров сообщил, что выкупил своего украденного в Чехии жеребца через посредничество украинских спецслужб за 18 тысяч долларов.
"Спецслужбы Украины продажные, падкие на легкие деньги, поэтому нам без проблем удалось договориться. Они-то сами в хороших отношениях с европейцами. Как они договорились с Европой, я не знаю, возможно, они просто талантливые конокрады, но мы договорились с СБУшниками очень легко. Мои ребята сказали как есть, что договариваются от моего имени. Пообещали наличными заплатить. Те достаточно быстро сделали всю работу, ну а мы не заплатили им и забрали коня, который, кстати говоря, первый из моего окружения попал под западные санкции", - рассказал глава Чечни агентству.
По его словам, сейчас жеребец в очень в "очень хорошей форме". "Он у нас уже производитель и отец потрясающих жеребцов. КСК "Ахмат" также скупает его жеребцов со всего мира, которых европейцы успели произвести и продать за те годы, что он был у них в настоящем плену. За ним плохо ухаживали. Но сейчас все позади, он полностью здоров", - рассказал Кадыров.
