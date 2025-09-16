https://ria.ru/20250916/izrail-2042337128.html
Израиль не заинтересован в переговорах по Газе, заявил генсек ООН
Израиль не заинтересован в переговорах по Газе, заявил генсек ООН - РИА Новости, 16.09.2025
Израиль не заинтересован в переговорах по Газе, заявил генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что Израиль в настоящее время не заинтересован в "серьезных переговорах" по прекращению огня в... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T20:09:00+03:00
2025-09-16T20:09:00+03:00
2025-09-16T20:09:00+03:00
в мире
израиль
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_127:24:1979:1066_1920x0_80_0_0_4c9f9fe6ed9e29c90f02c9319155ce67.jpg
ООН, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что Израиль в настоящее время не заинтересован в "серьезных переговорах" по прекращению огня в секторе Газа. "Израиль, похоже, не заинтересован в серьезных переговорах о прекращении огня и освобождении заложников", - сообщил он журналистам на пресс-конференции во вторник.
https://ria.ru/20250916/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль не заинтересован в переговорах по Газе, заявил генсек ООН
Гуиерреш: Израиль не заинтересован в переговорах по прекращению огня в Газе