Израиль не заинтересован в переговорах по Газе, заявил генсек ООН

2025-09-16T20:09:00+03:00

в мире

израиль

антониу гутерреш

оон

обострение палестино-израильского конфликта

ООН, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что Израиль в настоящее время не заинтересован в "серьезных переговорах" по прекращению огня в секторе Газа. "Израиль, похоже, не заинтересован в серьезных переговорах о прекращении огня и освобождении заложников", - сообщил он журналистам на пресс-конференции во вторник.

