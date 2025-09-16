Рейтинг@Mail.ru
Израиль не заинтересован в переговорах по Газе, заявил генсек ООН - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/izrail-2042337128.html
Израиль не заинтересован в переговорах по Газе, заявил генсек ООН
Израиль не заинтересован в переговорах по Газе, заявил генсек ООН - РИА Новости, 16.09.2025
Израиль не заинтересован в переговорах по Газе, заявил генсек ООН
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что Израиль в настоящее время не заинтересован в "серьезных переговорах" по прекращению огня в... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T20:09:00+03:00
2025-09-16T20:09:00+03:00
в мире
израиль
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_127:24:1979:1066_1920x0_80_0_0_4c9f9fe6ed9e29c90f02c9319155ce67.jpg
ООН, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что Израиль в настоящее время не заинтересован в "серьезных переговорах" по прекращению огня в секторе Газа. "Израиль, похоже, не заинтересован в серьезных переговорах о прекращении огня и освобождении заложников", - сообщил он журналистам на пресс-конференции во вторник.
https://ria.ru/20250916/konflikt-1915630213.html
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Израиль не заинтересован в переговорах по Газе, заявил генсек ООН

Гуиерреш: Израиль не заинтересован в переговорах по прекращению огня в Газе

© РИА Новости / Eskinder DebebeАнтониу Гутерреш
Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил мнение, что Израиль в настоящее время не заинтересован в "серьезных переговорах" по прекращению огня в секторе Газа.
"Израиль, похоже, не заинтересован в серьезных переговорах о прекращении огня и освобождении заложников", - сообщил он журналистам на пресс-конференции во вторник.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильАнтониу ГутеррешООНОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала