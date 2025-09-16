Действия Израиля в Газе ведут страну к изоляции, считает Слуцкий
Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Действия израильского правительства в секторе Газа бесчеловечны и ведут еврейское государство к мировой изоляции, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник подтвердил начало мощной операции в городе Газа. В армии Израиля заявили, что две дивизии начали маневр вглубь Газы, и в ближайшие дни ожидается присоединение к боевым действиям еще одной дивизии.
"Действия израильского правительства абсолютно бесчеловечны и ведут еврейское государство к мировой изоляции. Но, похоже, это мало волнует Нетаньяху, который маниакально разжигает пожар на Ближнем Востоке. Ощущение полной безнаказанности тем, кто принимает решения сегодня в Западном Иерусалиме, очевидно, дает поддержка Соединенных Штатов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
Он отметил, что новая американская администрация, по их словам, поддерживает миротворческие усилия, но на деле действует иначе: ЦАХАЛ вошёл на территорию анклава сразу после встречи израильского премьера с госсекретарём США Марко Рубио.
"Насилие необходимо оставить. Это нужно понимать всем, без исключения. Вопрос должен быть разрешен в соответствии с резолюциями ООН и путем окончательного формирования палестинского государства. Иначе события в Газе могут стать прологом Большой Войны", - добавил парламентарий.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
Во вторник международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.
Американский портал Axios 14 сентября сообщал, что Рубио в ходе своего визита в Израиль обсудит возможность аннексии еврейским государством частей оккупированного Западного берега в ответ на запланированное признание Государства Палестина рядом западных стран в конце сентября. Портал во вторник сообщал, что Рубио заявил Нетаньяху, что США поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой реализации.
На прошлой неделе Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.