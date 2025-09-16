Действия Израиля в Газе ведут страну к изоляции, считает Слуцкий

https://ria.ru/20250916/izrail-2042265314.html

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Действия израильского правительства в секторе Газа бесчеловечны и ведут еврейское государство к мировой изоляции, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник подтвердил начало мощной операции в городе Газа. В армии Израиля заявили, что две дивизии начали маневр вглубь Газы, и в ближайшие дни ожидается присоединение к боевым действиям еще одной дивизии. "Действия израильского правительства абсолютно бесчеловечны и ведут еврейское государство к мировой изоляции. Но, похоже, это мало волнует Нетаньяху, который маниакально разжигает пожар на Ближнем Востоке. Ощущение полной безнаказанности тем, кто принимает решения сегодня в Западном Иерусалиме, очевидно, дает поддержка Соединенных Штатов", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. Он отметил, что новая американская администрация, по их словам, поддерживает миротворческие усилия, но на деле действует иначе: ЦАХАЛ вошёл на территорию анклава сразу после встречи израильского премьера с госсекретарём США Марко Рубио. Депутат считает, что израильские удары по Дохе, целями которых было руководство палестинского движения ХАМАС, максимально отбросили назад процесс мирного урегулирования. "Насилие необходимо оставить. Это нужно понимать всем, без исключения. Вопрос должен быть разрешен в соответствии с резолюциями ООН и путем окончательного формирования палестинского государства. Иначе события в Газе могут стать прологом Большой Войны", - добавил парламентарий. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые. Во вторник международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. Американский портал Axios 14 сентября сообщал, что Рубио в ходе своего визита в Израиль обсудит возможность аннексии еврейским государством частей оккупированного Западного берега в ответ на запланированное признание Государства Палестина рядом западных стран в конце сентября. Портал во вторник сообщал, что Рубио заявил Нетаньяху, что США поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой реализации. На прошлой неделе Израиль нанес несколько ударов по зданию в жилом районе в центре Дохи, где находилась переговорная делегация руководства ХАМАС, обсуждавшая последнее предложение США о прекращении огня в секторе Газа. По данным МВД Катара, в результате ударов погиб сотрудник сил внутренней безопасности эмирата, несколько сотрудников сил безопасности, а также гражданских лиц были ранены.

