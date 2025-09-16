Рейтинг@Mail.ru
Не менее 35 человек погибли при ночных ударах по Газе, пишут СМИ
09:21 16.09.2025 (обновлено: 11:33 16.09.2025)
Не менее 35 человек погибли при ночных ударах по Газе, пишут СМИ
Не менее 35 человек погибли при ночных ударах по Газе, пишут СМИ
Не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок Израилем города Газа с полуночи, сообщило палестинское новостное агентство Maan во вторник. РИА Новости, 16.09.2025
в мире
израиль
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта
израильское наступление на город газа
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок Израилем города Газа с полуночи, сообщило палестинское новостное агентство Maan во вторник. "В результате жестоких бомбардировок с полуночи в секторе Газа погибли 38 человек, в том числе 35 - в городе Газа", - говорится в сообщении. По данным агентства, большое число погибших и пострадавших остаются под завалами разрушенных зданий. Одновременно артиллерийскому обстрелу подверглись северные районы сектора Газа, израильское военные использовали также светошумовые гранаты. Ранее во вторник портал Axios сообщил со ссылкой на израильских официальных лиц, что израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупировать его. Портал также передал со ссылкой на палестинскую прессу, что в понедельник вечером израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе. Вскоре после этого в город вошли израильские танки. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население города Газа покинуть его, анонсировав мощную наземную операцию.
израиль
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта, израильское наступление на город газа
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта, Израильское наступление на город Газа
Не менее 35 человек погибли при ночных ударах по Газе, пишут СМИ

Maan: не менее 35 человек погибли при интенсивных бомбардировках Израиля Газы

© AP Photo / Leo CorreaИзраиль наносит удары по сектору Газа
Израиль наносит удары по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© AP Photo / Leo Correa
Израиль наносит удары по сектору Газа
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок Израилем города Газа с полуночи, сообщило палестинское новостное агентство Maan во вторник.
"В результате жестоких бомбардировок с полуночи в секторе Газа погибли 38 человек, в том числе 35 - в городе Газа", - говорится в сообщении.
Момент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В ООН заявили о почти 700 тысячах гражданских жертв в Газе
15 сентября, 16:24
По данным агентства, большое число погибших и пострадавших остаются под завалами разрушенных зданий.
Одновременно артиллерийскому обстрелу подверглись северные районы сектора Газа, израильское военные использовали также светошумовые гранаты.
Ранее во вторник портал Axios сообщил со ссылкой на израильских официальных лиц, что израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупировать его. Портал также передал со ссылкой на палестинскую прессу, что в понедельник вечером израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе. Вскоре после этого в город вошли израильские танки.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население города Газа покинуть его, анонсировав мощную наземную операцию.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуОбострение палестино-израильского конфликтаИзраильское наступление на город Газа
 
 
