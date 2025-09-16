https://ria.ru/20250916/izrail-2042158602.html

Не менее 35 человек погибли при ночных ударах по Газе, пишут СМИ

Не менее 35 человек погибли при ночных ударах по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2025

Не менее 35 человек погибли при ночных ударах по Газе, пишут СМИ

Не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок Израилем города Газа с полуночи, сообщило палестинское новостное агентство Maan во вторник. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T09:21:00+03:00

2025-09-16T09:21:00+03:00

2025-09-16T11:33:00+03:00

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта

израильское наступление на город газа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042137329_0:275:2643:1761_1920x0_80_0_0_ccc561787e14ca217e067c76c0a9eed3.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок Израилем города Газа с полуночи, сообщило палестинское новостное агентство Maan во вторник. "В результате жестоких бомбардировок с полуночи в секторе Газа погибли 38 человек, в том числе 35 - в городе Газа", - говорится в сообщении. По данным агентства, большое число погибших и пострадавших остаются под завалами разрушенных зданий. Одновременно артиллерийскому обстрелу подверглись северные районы сектора Газа, израильское военные использовали также светошумовые гранаты. Ранее во вторник портал Axios сообщил со ссылкой на израильских официальных лиц, что израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупировать его. Портал также передал со ссылкой на палестинскую прессу, что в понедельник вечером израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе. Вскоре после этого в город вошли израильские танки. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал население города Газа покинуть его, анонсировав мощную наземную операцию.

https://ria.ru/20250915/gaza-2042056303.html

https://ria.ru/20250916/konflikt-1915630213.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта, израильское наступление на город газа