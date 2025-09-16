https://ria.ru/20250916/izrail-2042129931.html

Израильская армия нанесла 37 ударов по Газе за 20 минут, пишут СМИ

Израиль нанес 37 ударов по городу Газа за 20 минут, в том числе с вертолетов, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на палестинскую прессу. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Израиль нанес 37 ударов по городу Газа за 20 минут, в том числе с вертолетов, сообщает израильский портал Ynet со ссылкой на палестинскую прессу."Было совершено 37 ударов за 20 минут, некоторые - с боевых вертолетов", - пишет портал.Жители города говорят, что израильская армия задействовала начиненные взрывчаткой роботы в некоторых районах, при этом над городом кружат вертолеты Apache, которые периодически ведут стрельбу.

