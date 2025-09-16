https://ria.ru/20250916/inzhenery-2041514413.html

Инженеры промоборудования сразятся в финале чемпионата высоких технологий

Инженеры промоборудования сразятся в финале чемпионата высоких технологий - РИА Новости, 16.09.2025

Инженеры промоборудования сразятся в финале чемпионата высоких технологий

В финале чемпионата высоких технологий, который стартует 17 сентября в Великом Новгороде, представят компетенцию "Сервисный инженер промышленного оборудования в РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T09:00:00+03:00

2025-09-16T09:00:00+03:00

2025-09-16T09:00:00+03:00

профессионалы. сделано в россии

чемпионат «профессионалы»

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041513828_0:126:2421:1487_1920x0_80_0_0_6ba0b1acc8b51b50b2c73160e8c07546.jpg

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В финале чемпионата высоких технологий, который стартует 17 сентября в Великом Новгороде, представят компетенцию "Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.Отмечается, что эти специалисты внедряют технологии цифрового производства, включая передовую 5D-печать, чтобы обеспечить бесперебойную работу современных предприятий."Сегодня компании активно внедряют цифровые решения для повышения эффективности, и именно сервисные инженеры обеспечивают внедрение технологий и поддержку работоспособности промышленного оборудования", – поясняет главный эксперт компетенции Николай Юнев, его слова приводит пресс-служба ИРПО.По его словам, для успеха участникам нужны не только профессиональные навыки, но и умение быстро адаптироваться к изменениям в условиях жесткого лимита времени"Компетенция уже получила широкое признание в регионах. На сегодняшний день в ней участвуют уже 13 субъектов РФ, и поступают заявки от других регионов на 2026 год", — констатирует главный эксперт.Юнев не исключает, что на основе этой компетенции может быть разработан новый федеральный образовательный стандарт, поскольку это востребованное направление.Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

чемпионат «профессионалы»