Инженеры промоборудования сразятся в финале чемпионата высоких технологий
Профессионалы. Сделано в России
Профессионалы. Сделано в России
 
09:00 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/inzhenery-2041514413.html
Инженеры промоборудования сразятся в финале чемпионата высоких технологий
Инженеры промоборудования сразятся в финале чемпионата высоких технологий
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В финале чемпионата высоких технологий, который стартует 17 сентября в Великом Новгороде, представят компетенцию "Сервисный инженер промышленного оборудования в Индустрии 4.0", сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Отмечается, что эти специалисты внедряют технологии цифрового производства, включая передовую 5D-печать, чтобы обеспечить бесперебойную работу современных предприятий.
"Сегодня компании активно внедряют цифровые решения для повышения эффективности, и именно сервисные инженеры обеспечивают внедрение технологий и поддержку работоспособности промышленного оборудования", – поясняет главный эксперт компетенции Николай Юнев, его слова приводит пресс-служба ИРПО.
По его словам, для успеха участникам нужны не только профессиональные навыки, но и умение быстро адаптироваться к изменениям в условиях жесткого лимита времени
"Компетенция уже получила широкое признание в регионах. На сегодняшний день в ней участвуют уже 13 субъектов РФ, и поступают заявки от других регионов на 2026 год", — констатирует главный эксперт.
Юнев не исключает, что на основе этой компетенции может быть разработан новый федеральный образовательный стандарт, поскольку это востребованное направление.
Чемпионат высоких технологий – это конструкторское бюро новых профессий. В этом году соревновательная программа посвящена обеспечению национальной безопасности и использованию технологий двойного назначения.
Чемпионат проводится в рамках федерального проекта "Профессионалитет" национального проекта "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
 
Профессионалы. Сделано в РоссииЧемпионат «Профессионалы»
 
 
