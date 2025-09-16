Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху заявил, что Иерусалим принадлежит Израилю - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 16.09.2025 (обновлено: 10:51 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/ierusalim-2042173450.html
Нетаньяху заявил, что Иерусалим принадлежит Израилю
Нетаньяху заявил, что Иерусалим принадлежит Израилю - РИА Новости, 16.09.2025
Нетаньяху заявил, что Иерусалим принадлежит Израилю
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим заявил, что город принадлежит Израилю и никогда не будет... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:50:00+03:00
2025-09-16T10:51:00+03:00
в мире
иерусалим
израиль
сша
марко рубио
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b66e386dd8b24e1d9c27e349b148410.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим заявил, что город принадлежит Израилю и никогда не будет разделен. В понедельник Рубио и Нетаньяху посетили город Давида в Иерусалиме, где был открыт исторический паломнический маршрут. "Это наш город и всегда будет нашим. Он никогда не будет разделен, и я благодарен (президенту США Дональду – ред.) Трампу, который признал Иерусалим нашей столицей. То же самое должны сделать и другие мировые лидеры", - заявил Нетаньяху в ходе церемонии открытия. Израильский премьер также отметил, что Палестинское государство не будет создано, а на любые односторонние действия будет отвечено "односторонними действиями". Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
https://ria.ru/20250916/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250915/gaza-2042056303.html
иерусалим
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_c349d172acc993e30fb81016f0cc25fa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иерусалим, израиль, сша, марко рубио, биньямин нетаньяху
В мире, Иерусалим, Израиль, США, Марко Рубио, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил, что Иерусалим принадлежит Израилю

Нетаньяху: Иерусалим принадлежит Израилю и никогда не будет разделен

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИерусалим
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Иерусалим. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим заявил, что город принадлежит Израилю и никогда не будет разделен.
В понедельник Рубио и Нетаньяху посетили город Давида в Иерусалиме, где был открыт исторический паломнический маршрут.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Это наш город и всегда будет нашим. Он никогда не будет разделен, и я благодарен (президенту США Дональду – ред.) Трампу, который признал Иерусалим нашей столицей. То же самое должны сделать и другие мировые лидеры", - заявил Нетаньяху в ходе церемонии открытия.
Израильский премьер также отметил, что Палестинское государство не будет создано, а на любые односторонние действия будет отвечено "односторонними действиями".
Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
Момент израильского авиаудара по высотному зданию в Газе - РИА Новости, 1920, 15.09.2025
В ООН заявили о почти 700 тысячах гражданских жертв в Газе
15 сентября, 16:24
 
В миреИерусалимИзраильСШАМарко РубиоБиньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала