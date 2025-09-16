https://ria.ru/20250916/ierusalim-2042173450.html

Нетаньяху заявил, что Иерусалим принадлежит Израилю

Нетаньяху заявил, что Иерусалим принадлежит Израилю - РИА Новости, 16.09.2025

Нетаньяху заявил, что Иерусалим принадлежит Израилю

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим заявил, что город принадлежит Израилю и никогда не будет... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T10:50:00+03:00

2025-09-16T10:50:00+03:00

2025-09-16T10:51:00+03:00

в мире

иерусалим

израиль

сша

марко рубио

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/07/1908021509_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b66e386dd8b24e1d9c27e349b148410.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим заявил, что город принадлежит Израилю и никогда не будет разделен. В понедельник Рубио и Нетаньяху посетили город Давида в Иерусалиме, где был открыт исторический паломнический маршрут. "Это наш город и всегда будет нашим. Он никогда не будет разделен, и я благодарен (президенту США Дональду – ред.) Трампу, который признал Иерусалим нашей столицей. То же самое должны сделать и другие мировые лидеры", - заявил Нетаньяху в ходе церемонии открытия. Израильский премьер также отметил, что Палестинское государство не будет создано, а на любые односторонние действия будет отвечено "односторонними действиями". Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.

https://ria.ru/20250916/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250915/gaza-2042056303.html

иерусалим

израиль

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иерусалим, израиль, сша, марко рубио, биньямин нетаньяху