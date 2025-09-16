https://ria.ru/20250916/ierusalim-2042173450.html
Нетаньяху заявил, что Иерусалим принадлежит Израилю
Нетаньяху заявил, что Иерусалим принадлежит Израилю - РИА Новости, 16.09.2025
Нетаньяху заявил, что Иерусалим принадлежит Израилю
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим заявил, что город принадлежит Израилю и никогда не будет...
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе визита госсекретаря США Марко Рубио в Иерусалим заявил, что город принадлежит Израилю и никогда не будет разделен. В понедельник Рубио и Нетаньяху посетили город Давида в Иерусалиме, где был открыт исторический паломнический маршрут. "Это наш город и всегда будет нашим. Он никогда не будет разделен, и я благодарен (президенту США Дональду – ред.) Трампу, который признал Иерусалим нашей столицей. То же самое должны сделать и другие мировые лидеры", - заявил Нетаньяху в ходе церемонии открытия. Израильский премьер также отметил, что Палестинское государство не будет создано, а на любые односторонние действия будет отвечено "односторонними действиями". Израиль считает Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Однако большинство стран мира не признают аннексию и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима.
