Гутерреш рассказал, без чего невозможен мир на Ближнем Востоке
20:14 16.09.2025 (обновлено: 20:26 16.09.2025)
Гутерреш рассказал, без чего невозможен мир на Ближнем Востоке
в мире
ближний восток
антониу гутерреш
оон
ООН, 16 сен - РИА Новости. Без двугосударственного решения палестинского вопроса мир на Ближнем Востоке невозможен, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Решение о двух государствах остается единственной жизнеспособной альтернативой для сохранения мира. Без двугосударственного решения на Ближнем Востоке не будет мира, а экстремизм будет распространяться по всему миру, что, на мой взгляд, будет иметь крайне негативные последствия", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
ближний восток
в мире, ближний восток, антониу гутерреш, оон
В мире, Ближний Восток, Антониу Гутерреш, ООН
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 16 сен - РИА Новости. Без двугосударственного решения палестинского вопроса мир на Ближнем Востоке невозможен, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
"Решение о двух государствах остается единственной жизнеспособной альтернативой для сохранения мира. Без двугосударственного решения на Ближнем Востоке не будет мира, а экстремизм будет распространяться по всему миру, что, на мой взгляд, будет иметь крайне негативные последствия", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
В мире Ближний Восток Антониу Гутерреш ООН
 
 
