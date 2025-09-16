https://ria.ru/20250916/guterresh-2042337441.html
Гутерреш рассказал, без чего невозможен мир на Ближнем Востоке
Гутерреш рассказал, без чего невозможен мир на Ближнем Востоке
Без двугосударственного решения палестинского вопроса мир на Ближнем Востоке невозможен, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
ООН, 16 сен - РИА Новости. Без двугосударственного решения палестинского вопроса мир на Ближнем Востоке невозможен, заявил во вторник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. "Решение о двух государствах остается единственной жизнеспособной альтернативой для сохранения мира. Без двугосударственного решения на Ближнем Востоке не будет мира, а экстремизм будет распространяться по всему миру, что, на мой взгляд, будет иметь крайне негативные последствия", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
Гутерреш рассказал, без чего невозможен мир на Ближнем Востоке
