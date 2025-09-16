https://ria.ru/20250916/granitsa-2042323777.html

Глава МВД Финляндии подтвердила, что граница с Россией останется закрытой

Граница Финляндии с Россией останется закрытой, заявила в понедельник глава финского МВД Мари Рантанен.

МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Граница Финляндии с Россией останется закрытой, заявила в понедельник глава финского МВД Мари Рантанен. "В данный момент пункты пропуска останутся закрытыми", - сказала Рантанен на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам безопасности и миграции Магнусом Бруннером. Трансляция велась на YouTube-канале финского правительства. Министр также вновь бездоказательно заявила о том, что якобы угроза направляемой миграции со стороны России "остается высокой". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе и назвала их проявлением двойных стандартов Запада. Власти Финляндии ранее приняли так называемый закон о выдворении, согласно которому страна сможет при необходимости ограничивать прием беженцев на определенной части границы из-за угрозы "инструментализированного въезда". Он вступил в силу 22 июля 2024 года на год, однако власти Финляндии еще ни разу не воспользовались им. Премьер-министр Петтери Орпо ранее заявлял, что после принятия закона о выдворении власти смогут рассмотреть возможность открытия КПП на границе РФ, однако после вступления документа в силу о возможности открытия пропускных пунктов более не упоминалось. Власти Финляндии объясняют это тем, что в России якобы "сотни или даже тысячи" беженцев ждут открытия границы, чтобы попасть в Финляндию. Никаких доказательств при этом не приводится. Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.

