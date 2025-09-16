https://ria.ru/20250916/gosduma-2042235245.html

Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей. РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей. Авторами законопроекта выступила группа сенаторов РФ, инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в марте. Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установив административный штраф в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (в настоящее время действует штраф в размере 3 тысяч рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юридических лиц (в настоящее время 100 тысяч рублей).

