Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей - РИА Новости, 16.09.2025
15:00 16.09.2025
Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей. Авторами законопроекта выступила группа сенаторов РФ, инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в марте. Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установив административный штраф в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (в настоящее время действует штраф в размере 3 тысяч рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юридических лиц (в настоящее время 100 тысяч рублей).
общество, россия, госдума рф
Общество, Россия, Госдума РФ
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей.
Авторами законопроекта выступила группа сенаторов РФ, инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в марте.
Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установив административный штраф в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (в настоящее время действует штраф в размере 3 тысяч рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юридических лиц (в настоящее время 100 тысяч рублей).
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
В Госдуму внесут проект об увеличении оплачиваемого отпуска
Вчера, 14:46
 
Общество Россия Госдума РФ
 
 
