Госдума одобрила увеличение штрафов за нарушение правил перевозки детей
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей. РИА Новости, 16.09.2025
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 200 тысяч рублей штрафов за нарушение требований к перевозке детей. Авторами законопроекта выступила группа сенаторов РФ, инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы в марте. Законопроектом предлагается усилить административную ответственность за нарушение требований к перевозке детей, установив административный штраф в размере 5 тысяч рублей в отношении водителей (в настоящее время действует штраф в размере 3 тысяч рублей), 50 тысяч рублей для должностных лиц (в настоящее время 25 тысяч рублей) и 200 тысяч рублей для юридических лиц (в настоящее время 100 тысяч рублей).
