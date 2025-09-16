Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России - РИА Новости, 16.09.2025
19:33 16.09.2025
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что надеется на встречу с делегацией России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. РИА Новости, 16.09.2025
ООН, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что надеется на встречу с делегацией России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. "Надеюсь (на встречу – ред.) с делегацией Российской Федерацией", - сообщил он журналистам на пресс-конференции. Гутерреш добавил, что также планирует встречу с делегацией Украины.
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России

Гутерреш надеется на встречу с делегацией России на Генассамблее ООН

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что надеется на встречу с делегацией России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН.
"Надеюсь (на встречу – ред.) с делегацией Российской Федерацией", - сообщил он журналистам на пресс-конференции.
Гутерреш добавил, что также планирует встречу с делегацией Украины.
Логотип Организации Объединенных Наций
Постпредство России при ООН высказалось о санкциях Запада
12 сентября, 17:17
 
