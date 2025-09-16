https://ria.ru/20250916/gensek-2042331385.html
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России - РИА Новости, 16.09.2025
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что надеется на встречу с делегацией России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T19:33:00+03:00
2025-09-16T19:33:00+03:00
2025-09-16T19:33:00+03:00
в мире
россия
украина
антониу гутерреш
оон
генеральная ассамблея оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_127:24:1979:1066_1920x0_80_0_0_4c9f9fe6ed9e29c90f02c9319155ce67.jpg
ООН, 16 сен - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во вторник заявил, что надеется на встречу с делегацией России на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. "Надеюсь (на встречу – ред.) с делегацией Российской Федерацией", - сообщил он журналистам на пресс-конференции. Гутерреш добавил, что также планирует встречу с делегацией Украины.
https://ria.ru/20250912/oon-2041520180.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/13/1817850814_0:0:1777:1333_1920x0_80_0_0_9dac9a415317d4f160272426763fc536.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, антониу гутерреш, оон, генеральная ассамблея оон
В мире, Россия, Украина, Антониу Гутерреш, ООН, Генеральная Ассамблея ООН
Генсек ООН надеется на встречу с делегацией России
Гутерреш надеется на встречу с делегацией России на Генассамблее ООН