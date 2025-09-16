https://ria.ru/20250916/gaza-2042299230.html

Очевидцы рассказали об эвакуации палестинцев из Газы

Очевидцы рассказали об эвакуации палестинцев из Газы

ГАЗА, 16 сен - РИА Новости. Палестинцы эвакуируются из города Газа на фоне начала израильской наземной операции, при этом люди вынуждены продавать свои личные вещи, чтобы оплатить дорогу на машине до центральных районов анклава, в то время как многим приходится пешком преодолевать маршрут в 20 километров, рассказали РИА Новости очевидцы событий. "Дорога в Дэйр-эль-Балах (город в центральной части сектора Газа - ред.) была просто адом. Мы продали свои мобильные телефоны и другие вещи, чтобы оплатить дорогу и перевести оставшееся имущество. Я добрался на машине со всеми вещами, мои родные прошли пешком более 15 километров", - сказал один из беженцев. По его словам, пришлось за три тысячи долларов арендовать небольшой участок земли, чтобы обустроиться на новом месте. Он добавил, что некоторые родственники так и не добрались до безопасного места. "Не знаю, что с ними сейчас, не могу с ними связаться: не имею ни малейшего понятия, живы они или нет", - добавил собеседник агентства. При этом многие не в состоянии преодолеть за один день весь маршрут до центральной части сектора Газа, который занимает порядка 20 километров. По пути туда люди устраивают перевалочные пункты рядом с больницами, рассказала РИА Новости Умм Шараф, одна из беженцев. "Мы ночевали под открытым небом рядом с больницей "Аль-Кудс", а на утро уже добрались до Дэйр-эль-Балах, но и тут нам негде расположиться. Моя сестра и ее семья остались в Газе, у них нет возможности оплатить проезд до сюда, цены доходят до 1,2 тысячи долларов за дорогу в один конец. Оставшиеся люди в городе не могут себе это позволить", - сказала она. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.

