Очевидцы рассказали об эвакуации палестинцев из Газы
18:15 16.09.2025 (обновлено: 19:35 16.09.2025)
Очевидцы рассказали об эвакуации палестинцев из Газы
Палестинцы эвакуируются из города Газа на фоне начала израильской наземной операции, при этом люди вынуждены продавать свои личные вещи, чтобы оплатить дорогу...
ГАЗА, 16 сен - РИА Новости. Палестинцы эвакуируются из города Газа на фоне начала израильской наземной операции, при этом люди вынуждены продавать свои личные вещи, чтобы оплатить дорогу на машине до центральных районов анклава, в то время как многим приходится пешком преодолевать маршрут в 20 километров, рассказали РИА Новости очевидцы событий. "Дорога в Дэйр-эль-Балах (город в центральной части сектора Газа - ред.) была просто адом. Мы продали свои мобильные телефоны и другие вещи, чтобы оплатить дорогу и перевести оставшееся имущество. Я добрался на машине со всеми вещами, мои родные прошли пешком более 15 километров", - сказал один из беженцев. По его словам, пришлось за три тысячи долларов арендовать небольшой участок земли, чтобы обустроиться на новом месте. Он добавил, что некоторые родственники так и не добрались до безопасного места. "Не знаю, что с ними сейчас, не могу с ними связаться: не имею ни малейшего понятия, живы они или нет", - добавил собеседник агентства. При этом многие не в состоянии преодолеть за один день весь маршрут до центральной части сектора Газа, который занимает порядка 20 километров. По пути туда люди устраивают перевалочные пункты рядом с больницами, рассказала РИА Новости Умм Шараф, одна из беженцев. "Мы ночевали под открытым небом рядом с больницей "Аль-Кудс", а на утро уже добрались до Дэйр-эль-Балах, но и тут нам негде расположиться. Моя сестра и ее семья остались в Газе, у них нет возможности оплатить проезд до сюда, цены доходят до 1,2 тысячи долларов за дорогу в один конец. Оставшиеся люди в городе не могут себе это позволить", - сказала она. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
ГАЗА, 16 сен - РИА Новости. Палестинцы эвакуируются из города Газа на фоне начала израильской наземной операции, при этом люди вынуждены продавать свои личные вещи, чтобы оплатить дорогу на машине до центральных районов анклава, в то время как многим приходится пешком преодолевать маршрут в 20 километров, рассказали РИА Новости очевидцы событий.
"Дорога в Дэйр-эль-Балах (город в центральной части сектора Газа - ред.) была просто адом. Мы продали свои мобильные телефоны и другие вещи, чтобы оплатить дорогу и перевести оставшееся имущество. Я добрался на машине со всеми вещами, мои родные прошли пешком более 15 километров", - сказал один из беженцев.
По его словам, пришлось за три тысячи долларов арендовать небольшой участок земли, чтобы обустроиться на новом месте. Он добавил, что некоторые родственники так и не добрались до безопасного места. "Не знаю, что с ними сейчас, не могу с ними связаться: не имею ни малейшего понятия, живы они или нет", - добавил собеседник агентства.
При этом многие не в состоянии преодолеть за один день весь маршрут до центральной части сектора Газа, который занимает порядка 20 километров. По пути туда люди устраивают перевалочные пункты рядом с больницами, рассказала РИА Новости Умм Шараф, одна из беженцев.
"Мы ночевали под открытым небом рядом с больницей "Аль-Кудс", а на утро уже добрались до Дэйр-эль-Балах, но и тут нам негде расположиться. Моя сестра и ее семья остались в Газе, у них нет возможности оплатить проезд до сюда, цены доходят до 1,2 тысячи долларов за дорогу в один конец. Оставшиеся люди в городе не могут себе это позволить", - сказала она.
Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
При этом город Газа является самым крупным населенным пунктом палестинского полуэксклава, там по-прежнему могут оставаться сотни тысяч палестинцев. По данным палестинских СМИ, в ночь на вторник не менее 35 человек погибли в результате интенсивных бомбардировок, под завалами разрушенных зданий могут также оставаться погибшие и раненые.
