Представитель ЕС отказался отвечать на вопрос о защите палестинцев
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Представитель Еврокомиссии Анвар аль-Ануни отказался комментировать вопрос о том, собирается ли ЕС создать систему защиты для палестинцев, как это было в случае с украинцами. "На данный момент я не собираюсь спекулировать или делать какие-либо прогнозы, у меня пока нет комментариев", - сказал он, отвечая на вопрос, готовит ли ЕС план защиты для палестинцев, как это было сделано для украинцев. Ранее во вторник независимая международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории заявила, что действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом. МИД Израиля во вторник сообщил, что отвергает доклад независимой международной комиссии ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории, утверждая, что он основан на лжи палестинского движения ХАМАС, и требует немедленного роспуска этой комиссии. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
