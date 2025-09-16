https://ria.ru/20250916/gaza-2042214385.html

Только международный суд определит факт геноцида в Газе, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Только международный суд может установить, был ли совершен геноцид в Газе, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни."Определять, были ли совершены международные преступления, включая геноцид, в компетенции национальных судов, а также международных судов и трибуналов", - сказал он.Аль-Ануни добавил, что для установления факта геноцида необходимы надлежащая проверка фактов и заключение суда.Во вторник международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.

