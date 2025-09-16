https://ria.ru/20250916/gaza-2042214385.html
Только международный суд определит факт геноцида в Газе, заявили в ЕК
Только международный суд определит факт геноцида в Газе, заявили в ЕК - РИА Новости, 16.09.2025
Только международный суд определит факт геноцида в Газе, заявили в ЕК
Только международный суд может установить, был ли совершен геноцид в Газе, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T13:38:00+03:00
2025-09-16T13:38:00+03:00
2025-09-16T15:13:00+03:00
в мире
еврокомиссия
сектор газа
израиль
израильское наступление на город газа
брюссель
хамас
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042158466_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ddaa26a91be31fc19610cb0868ed7468.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Только международный суд может установить, был ли совершен геноцид в Газе, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни."Определять, были ли совершены международные преступления, включая геноцид, в компетенции национальных судов, а также международных судов и трибуналов", - сказал он.Аль-Ануни добавил, что для установления факта геноцида необходимы надлежащая проверка фактов и заключение суда.Во вторник международная комиссия ООН по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля в секторе Газа являются геноцидом.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.
https://ria.ru/20250916/armija-2042195530.html
https://ria.ru/20250916/konflikt-1915630213.html
сектор газа
израиль
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042158466_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_514bb1f5de47cbbeb69f079b6b16fe6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, еврокомиссия, сектор газа, израиль, израильское наступление на город газа, брюссель, хамас, оон
В мире, Еврокомиссия, Сектор Газа, Израиль, Израильское наступление на город Газа, Брюссель, ХАМАС, ООН
Только международный суд определит факт геноцида в Газе, заявили в ЕК
аль-Ануни: только международный суд может установить факт геноцида в Газе
БРЮССЕЛЬ, 16 сен - РИА Новости. Только международный суд может установить, был ли совершен геноцид в Газе, заявил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анвар аль-Ануни.
"Определять, были ли совершены международные преступления, включая геноцид, в компетенции национальных судов, а также международных судов и трибуналов", - сказал он.
Аль-Ануни добавил, что для установления факта геноцида необходимы надлежащая проверка фактов и заключение суда.
Во вторник международная комиссия ООН
по расследованию событий на оккупированной палестинской территории опубликовала доклад, согласно которому действия Израиля
в секторе Газа являются геноцидом.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС
проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 64 тысячи, большинство среди которых – мирные жители.