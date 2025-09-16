https://ria.ru/20250916/gaza-2042182626.html
Две дивизии ЦАХАЛ начали маневр вглубь Газы
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Две дивизии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) начали маневр вглубь города Газа, и в ближайшие дни ожидается присоединение к боевым действиям еще одной дивизии, сообщил журналистам представитель ЦАХАЛ."В настоящее время 98-я и 161-я дивизии совершают маневр вглубь города Газа, и дополнительная дивизия присоединится в ближайшие дни", - сообщил представитель военных на брифинге для иностранных журналистов.По оценкам израильских военных, к настоящему моменту город Газа покинули более 350 тысяч жителей, которые направились в гуманитарные зоны на юге анклава, добавил представитель армии.Израильская гостелерадиокомпания Kan отмечает, что израильские силы буду занимать город постепенно, а принцип обеспечения безопасности военных будет превалировать над быстрым достижением целей операции.Израильские военные также отрицают сообщения в палестинских СМИ, что в ночь на вторник израильская бронетехника могла быть замечена в центре города Газа, передает Kan.В ночь на вторник ЦАХАЛ перешел к следующему этапу операции "Колесницы Гидеона 2", начав наземную операцию в городе Газа с целью ликвидации последних оплотов ХАМАС и освобождения заложников. Наземному входу сил в город предшествовали массированные бомбардировки.
