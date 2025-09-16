Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху подтвердил начало операции в Газе - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 16.09.2025 (обновлено: 11:33 16.09.2025)
https://ria.ru/20250916/gaza-2042170995.html
Нетаньяху подтвердил начало операции в Газе
Нетаньяху подтвердил начало операции в Газе - РИА Новости, 16.09.2025
Нетаньяху подтвердил начало операции в Газе
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник на заседании суда по одному из дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа, сообщила... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T10:36:00+03:00
2025-09-16T11:33:00+03:00
в мире
обострение палестино-израильского конфликта
биньямин нетаньяху
израиль
сектор газа
израильское наступление на город газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_148:0:1908:990_1920x0_80_0_0_3632fd8fb14dec48077496f865562840.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник на заседании суда по одному из дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan."Мы начали мощную операцию в городе Газа", - заявил премьер перед судьями, которого цитирует Kan.По данным 12-го канала израильского телевидения, премьер-министр также выразил недовольство, что слушания в такой день продлятся более 8 часов.
https://ria.ru/20250916/izrail-2042149219.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0d/2022694010_268:0:1700:1074_1920x0_80_0_0_96cde414b278ce90bb430dbc0756fd10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, обострение палестино-израильского конфликта, биньямин нетаньяху, израиль, сектор газа, израильское наступление на город газа
В мире, Обострение палестино-израильского конфликта, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Сектор Газа, Израильское наступление на город Газа
Нетаньяху подтвердил начало операции в Газе

Нетаньяху подтвердил начало мощной операции в городе Газа

© Benjamin Netanyahu/TelegramБеньямин Нетаньяху
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Benjamin Netanyahu/Telegram
Беньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник на заседании суда по одному из дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan.
"Мы начали мощную операцию в городе Газа", - заявил премьер перед судьями, которого цитирует Kan.
По данным 12-го канала израильского телевидения, премьер-министр также выразил недовольство, что слушания в такой день продлятся более 8 часов.
Последствия обстрела Газы - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Город Газа находится в огне, заявил министр обороны Израиля
Вчера, 07:44
 
В миреОбострение палестино-израильского конфликтаБиньямин НетаньяхуИзраильСектор ГазаИзраильское наступление на город Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала