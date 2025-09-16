https://ria.ru/20250916/gaza-2042170995.html

Нетаньяху подтвердил начало операции в Газе

Нетаньяху подтвердил начало операции в Газе - РИА Новости, 16.09.2025

Нетаньяху подтвердил начало операции в Газе

16.09.2025

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 сен - РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во вторник на заседании суда по одному из дел против него подтвердил начало мощной операции в городе Газа, сообщила гостелерадиокомпания Kan."Мы начали мощную операцию в городе Газа", - заявил премьер перед судьями, которого цитирует Kan.По данным 12-го канала израильского телевидения, премьер-министр также выразил недовольство, что слушания в такой день продлятся более 8 часов.

