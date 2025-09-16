https://ria.ru/20250916/gaza-2042139306.html

При израильском авиаударе по дому в Газе погибли четыре человека

При израильском авиаударе по дому в Газе погибли четыре человека - РИА Новости, 16.09.2025

При израильском авиаударе по дому в Газе погибли четыре человека

Четыре человека погибли при израильском авиаударе по жилому дому в городе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T05:09:00+03:00

2025-09-16T05:09:00+03:00

2025-09-16T05:18:00+03:00

в мире

сектор газа

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042139839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41a00f7b0f2582ce44c1036088ab551d.jpg

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли при израильском авиаударе по жилому дому в городе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. Ранее портал Axios сообщал, что израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупировать его. "В результате израильской атаки по району Сабра погибли четыре человека, множество ранены", - отмечает телеканал.

https://ria.ru/20250916/gaza-2042136699.html

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сектор газа, израиль