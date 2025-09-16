https://ria.ru/20250916/gaza-2042139306.html
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли четыре человека
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли четыре человека - РИА Новости, 16.09.2025
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли четыре человека
Четыре человека погибли при израильском авиаударе по жилому дому в городе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T05:09:00+03:00
2025-09-16T05:09:00+03:00
2025-09-16T05:18:00+03:00
в мире
сектор газа
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042139839_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41a00f7b0f2582ce44c1036088ab551d.jpg
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Четыре человека погибли при израильском авиаударе по жилому дому в городе Газа, сообщает телеканал Al Jazeera. Ранее портал Axios сообщал, что израильская армия начала наступление на город Газа с целью оккупировать его. "В результате израильской атаки по району Сабра погибли четыре человека, множество ранены", - отмечает телеканал.
https://ria.ru/20250916/gaza-2042136699.html
сектор газа
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042139839_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_78de8a1721c8bfb50eb2205021c623b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сектор газа, израиль
В мире, Сектор Газа, Израиль
При израильском авиаударе по дому в Газе погибли четыре человека
При израильском ударе по дому в Газе погибли четыре человека, есть раненые