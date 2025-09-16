https://ria.ru/20250916/gaza-2042137911.html
В секторе Газа при обстрелах Израиля погибли более 60 человек
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 60 человек погибли в секторе Газа 15 сентября в результате обстрелов Израиля, большинство из них – в городе Газа, передает агентство WAFA со ссылкой на медиков. "В результате израильских авиаударов, продолжающихся в секторе Газа с начала понедельника, погибло 62 человека, большинство – в городе Газа", - пишет агентство.
