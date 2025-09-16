Рубио заявил, что власти США поддерживают операцию в Газе, пишут СМИ

https://ria.ru/20250916/gaza-2042127102.html

Госсекретарь США Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой... РИА Новости, 16.09.2025

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой реализации, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников."Рубио заявил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет ее быстрой реализации", - пишет портал.

