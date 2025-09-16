Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил, что власти США поддерживают операцию в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2025
01:20 16.09.2025 (обновлено: 01:24 16.09.2025)
Рубио заявил, что власти США поддерживают операцию в Газе, пишут СМИ
в мире
сша
израиль
марко рубио
биньямин нетаньяху
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой реализации, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников."Рубио заявил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет ее быстрой реализации", - пишет портал.
в мире, сша, израиль, марко рубио, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Марко Рубио, Биньямин Нетаньяху
Разрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой реализации, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников.
"Рубио заявил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет ее быстрой реализации", - пишет портал.
