Рубио заявил, что власти США поддерживают операцию в Газе, пишут СМИ
Рубио заявил, что власти США поддерживают операцию в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 16.09.2025
Рубио заявил, что власти США поддерживают операцию в Газе, пишут СМИ
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T01:20:00+03:00
2025-09-16T01:20:00+03:00
2025-09-16T01:24:00+03:00
в мире
сша
израиль
марко рубио
биньямин нетаньяху
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США поддерживают операцию Израиля в городе Газа, но хотят ее быстрой реализации, сообщает портал Axios со ссылкой на израильских чиновников."Рубио заявил Нетаньяху, что администрация Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет ее быстрой реализации", - пишет портал.
Рубио заявил, что власти США поддерживают операцию в Газе, пишут СМИ
