Восемь незаслуженно забытых советских фильмов 70-х
Кадр из фильма "Женитьба"
© Ленфильм (1977)
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В ту эпоху снималось огромное количество фильмов, которые постигла разная судьба. Одни картины так и не вышли в широкий прокат и легли на полку, другие были популярны, но очень быстро позабылись.
Между тем эти ленты достойны внимания: в титрах мы увидим фамилии звезд первой величины, а сами истории порой ничуть не уступают по глубине и драматизму культовым шедеврам.
"Сватовство гусара" (1979)
Кадр из фильма "Сватовство гусара"
© Мосфильм (1979)
Кадр из фильма "Сватовство гусара"
Музыкальная комедия режиссера Светланы Дружининой с Михаилом Боярским и Андреем Поповым в главных ролях. Сценарий основан на водевиле Николая Некрасова "Петербургский ростовщик". Мало кто знает, что автор "Кому на Руси жить хорошо" писал и легкие жанровые пьесы, которые приносили ему хороший доход на заре карьеры.
Главная женская роль досталась Елене Кореневой. Сегодня лента почти забыта, хотя когда-то пользовалась большой популярностью у зрителей благодаря песням, юмору и легкой атмосфере.
"Собственное мнение" (1977)
Кадр из фильма "Собственное мнение"
© Мосфильм (1977)
Кадр из фильма "Собственное мнение"
Производственная драма с любовной линией. На провинциальный завод приезжает холостяк-инженер из Москвы (Владимир Меньшов). Его отношения с героиней Елены Прокловой вызывают массу вопросов: что он ищет — легкий роман или настоящие чувства?
В фильме снимались: Нина Ургант, Людмила Чурсина, Александр Лазарев. Автор сценария — Валентин Черных, который вскоре напишет "Москва слезам не верит". Ленту посмотрели более 13 миллионов зрителей.
"Все решает мгновение" (1978)
Кадр из фильма "Все решает мгновение"
© Ленфильм (1979)
Кадр из фильма "Все решает мгновение"
Спортивная драма о пловчихе, которая бьет рекорды, но не может реализовать себя в сборной. Главные роли — Галина Беляева (ее дебют) и Александр Абдулов.
Фильм снял Виктор Садовский, в нем также сыграли Анатолий Папанов, Наталья Фатеева и Александр Демьяненко. Ленту посмотрели 11,5 миллиона зрителей. Это, пожалуй, одна из лучших советских спортивных драм.
Пятилетняя Надя из приморского городка живет мечтой о плавании. Тренирует девочку преданный своему делу наставник Виктор Васильевич Варенцов. Родители Нади, геологи, работают далеко на Севере и всю заботу о внучке взвалили на плечи дедушки — человека строгого и не одобряющего ее отъездов.
На региональные соревнования Надя буквально сбегает вместе с тренером, который уговаривает ее — всего на один день. Но этот день становится судьбоносным.
В прокат спортивная драма "Все решает мгновение" вышла посреди лета 1979 года. Интерес к спорту тогда был на пике: страна вовсю готовилась к Олимпиаде-80.
"Надежда" (1973)
Кадр из фильма "Надежда"
© Киностудия им. М. Горького (1973)
Кадр из фильма "Надежда"
Биографический фильм о детстве и юности Надежды Крупской. Режиссер Марк Донской уже снимал дилогию о матери вождя, а здесь продолжил ленинскую тему. В главной роли — Наталья Белохвостикова, Ленин — Андрей Мягков.
Фильм посмотрели более десяти миллионов зрителей, многие — в составе школьных групповых походов. В титрах множество известных актеров, а фото Белохвостиковой разошлось по СССР на тысячах почтовых открыток.
"Иванов катер" (1972)
Кадр из фильма "Иванов катер"
© Киностудия им. М. Горького (1972)
Кадр из фильма "Иванов катер"
Мрачная драма по повести Бориса Васильева. В том же 1972 году его произведение "А зори здесь тихие…" получило культовый статус, а вот "Иванов катер" оказался фактически запрещен. Госкино резко осудило фильм за "некрасивое" изображение советских тружеников — пьющих, слабых, порой подлых. Ленту положили на полку, а режиссера Марка Осепьяна отправили снимать сюжеты для "Ералаша".
Фильм выпустили в прокат лишь спустя 15 лет — в 1987-м. Тогда его посмотрел один миллион зрителей. В ролях: Петр Вельяминов, Евгений Лебедев, Валентина Талызина и другие.
"Женитьба" (1977)
Кадр из фильма "Женитьба"
© Ленфильм (1977)
Кадр из фильма "Женитьба"
Экранизация пьесы Гоголя от режиссера Виталия Мельникова. В главных ролях: Светлана Крючкова, Майя Булгакова, Валентина Талызина, в числе женихов — Олег Борисов, Евгений Леонов, Алексей Петренко, Владислав Стржельчик.
Съемочной группой был выбран старинный Шлиссельбург — и именно "Женитьба" стала первой картиной, которая открыла этот город для кинематографа. Чтобы подчеркнуть комический контраст своего героя, Владиславу Стржельчику придумали гениальную сцену на скотном дворе: его величественный жених, столкнувшись с прозой жизни, вынужден лично пересчитывать кур и поросят.
Сегодня фильм изредка показывают на ТВ, но массовый зритель его не знает.
Любопытный факт: оператор Юрий Векслер, муж Крючковой, говорил о ней на съемках: "Лучший грим для нее — горячая вода и мыло".
"Рядом с тобой" (1976)
Кадр из фильма "Рядом с тобой"
© Гостелерадио СССР (1976)
Кадр из фильма "Рядом с тобой"
Детский фильм о пионерлагере "Звонкие горны". Главную роль сыграла Светлана Михалькова. Картина предназначалась для ТВ, часто показывалась в школьные каникулы. Сегодня ее почти никто не вспоминает, но для тех, кто рос в СССР, может стать настоящим окном в детство.
Маша — вчерашняя школьница, сама недавно бегала на переменках с бантиками. Но именно она — с огоньком в глазах и огромным желанием стать учителем — решает проверить себя на прочность. А как же иначе? Ведь она уже подала документы в пединститут!
Маша понимает: работа с детьми — тяжелейший труд. Но теория — это одно, а практика — совсем другое. И где же устроить себе эту суровую проверку? Конечно, в пионерском лагере! Ну а дальше — все как по классическому сценарию: озорные отряды, первые трудности и непростые уроки по завоеванию авторитета. Но Маша не из тех, кто сдается легко.
"Тайна железной двери" (1970)
Кадр из фильма "Тайна железной двери"
© Киностудия им. М. Горького (1971)
Кадр из фильма "Тайна железной двери"
Фантастическая кинолентасказка Михаила Юзовского с Эвальдасом Микалюнасом, Алисой Фрейндлих, Савелием Крамаровым и Олегом Табаковым. В 70-е фильм был популярен: его посмотрели более восьми миллионов человек.
За внешней простотой истории скрывается глубокий смысл. Здесь затрагиваются вечные, экзистенциальные темы: осуждается губительная гордыня, разоблачаются тщеславие, жестокость и лесть. Автор утверждает простую, но фундаментальную истину: подлинная ценность — в человеческих отношениях и дружбе, а не в преходящих материальных благах. Важно не то, какими волшебными силами ты обладаешь, а то, какой ты человек по своей сути.
Эти фильмы — лишь малая часть огромного кинематографического наследия СССР. Они показывают, насколько многогранным было советское кино.