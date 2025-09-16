https://ria.ru/20250916/filmy-2042251190.html

Восемь незаслуженно забытых советских фильмов 70-х

Восемь незаслуженно забытых советских фильмов 70-х - РИА Новости, 16.09.2025

Восемь незаслуженно забытых советских фильмов 70-х

В ту эпоху снималось огромное количество фильмов, которые постигла разная судьба. Одни картины так и не вышли в широкий прокат и легли на полку, другие были... РИА Новости, 16.09.2025

2025-09-16T19:45:00+03:00

2025-09-16T19:45:00+03:00

2025-09-16T19:45:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042308949_0:43:1000:606_1920x0_80_0_0_232852378fc638f93bb5060d0ddc7c4d.jpg

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В ту эпоху снималось огромное количество фильмов, которые постигла разная судьба. Одни картины так и не вышли в широкий прокат и легли на полку, другие были популярны, но очень быстро позабылись.Между тем эти ленты достойны внимания: в титрах мы увидим фамилии звезд первой величины, а сами истории порой ничуть не уступают по глубине и драматизму культовым шедеврам."Сватовство гусара" (1979)Музыкальная комедия режиссера Светланы Дружининой с Михаилом Боярским и Андреем Поповым в главных ролях. Сценарий основан на водевиле Николая Некрасова "Петербургский ростовщик". Мало кто знает, что автор "Кому на Руси жить хорошо" писал и легкие жанровые пьесы, которые приносили ему хороший доход на заре карьеры.Главная женская роль досталась Елене Кореневой. Сегодня лента почти забыта, хотя когда-то пользовалась большой популярностью у зрителей благодаря песням, юмору и легкой атмосфере."Собственное мнение" (1977)Производственная драма с любовной линией. На провинциальный завод приезжает холостяк-инженер из Москвы (Владимир Меньшов). Его отношения с героиней Елены Прокловой вызывают массу вопросов: что он ищет — легкий роман или настоящие чувства?В фильме снимались: Нина Ургант, Людмила Чурсина, Александр Лазарев. Автор сценария — Валентин Черных, который вскоре напишет "Москва слезам не верит". Ленту посмотрели более 13 миллионов зрителей."Все решает мгновение" (1978)Спортивная драма о пловчихе, которая бьет рекорды, но не может реализовать себя в сборной. Главные роли — Галина Беляева (ее дебют) и Александр Абдулов.Фильм снял Виктор Садовский, в нем также сыграли Анатолий Папанов, Наталья Фатеева и Александр Демьяненко. Ленту посмотрели 11,5 миллиона зрителей. Это, пожалуй, одна из лучших советских спортивных драм.Пятилетняя Надя из приморского городка живет мечтой о плавании. Тренирует девочку преданный своему делу наставник Виктор Васильевич Варенцов. Родители Нади, геологи, работают далеко на Севере и всю заботу о внучке взвалили на плечи дедушки — человека строгого и не одобряющего ее отъездов.На региональные соревнования Надя буквально сбегает вместе с тренером, который уговаривает ее — всего на один день. Но этот день становится судьбоносным.В прокат спортивная драма "Все решает мгновение" вышла посреди лета 1979 года. Интерес к спорту тогда был на пике: страна вовсю готовилась к Олимпиаде-80."Надежда" (1973)Биографический фильм о детстве и юности Надежды Крупской. Режиссер Марк Донской уже снимал дилогию о матери вождя, а здесь продолжил ленинскую тему. В главной роли — Наталья Белохвостикова, Ленин — Андрей Мягков.Фильм посмотрели более десяти миллионов зрителей, многие — в составе школьных групповых походов. В титрах множество известных актеров, а фото Белохвостиковой разошлось по СССР на тысячах почтовых открыток."Иванов катер" (1972)Мрачная драма по повести Бориса Васильева. В том же 1972 году его произведение "А зори здесь тихие…" получило культовый статус, а вот "Иванов катер" оказался фактически запрещен. Госкино резко осудило фильм за "некрасивое" изображение советских тружеников — пьющих, слабых, порой подлых. Ленту положили на полку, а режиссера Марка Осепьяна отправили снимать сюжеты для "Ералаша".Фильм выпустили в прокат лишь спустя 15 лет — в 1987-м. Тогда его посмотрел один миллион зрителей. В ролях: Петр Вельяминов, Евгений Лебедев, Валентина Талызина и другие."Женитьба" (1977)Экранизация пьесы Гоголя от режиссера Виталия Мельникова. В главных ролях: Светлана Крючкова, Майя Булгакова, Валентина Талызина, в числе женихов — Олег Борисов, Евгений Леонов, Алексей Петренко, Владислав Стржельчик.Съемочной группой был выбран старинный Шлиссельбург — и именно "Женитьба" стала первой картиной, которая открыла этот город для кинематографа. Чтобы подчеркнуть комический контраст своего героя, Владиславу Стржельчику придумали гениальную сцену на скотном дворе: его величественный жених, столкнувшись с прозой жизни, вынужден лично пересчитывать кур и поросят.Сегодня фильм изредка показывают на ТВ, но массовый зритель его не знает.Любопытный факт: оператор Юрий Векслер, муж Крючковой, говорил о ней на съемках: "Лучший грим для нее — горячая вода и мыло"."Рядом с тобой" (1976)Детский фильм о пионерлагере "Звонкие горны". Главную роль сыграла Светлана Михалькова. Картина предназначалась для ТВ, часто показывалась в школьные каникулы. Сегодня ее почти никто не вспоминает, но для тех, кто рос в СССР, может стать настоящим окном в детство.Маша — вчерашняя школьница, сама недавно бегала на переменках с бантиками. Но именно она — с огоньком в глазах и огромным желанием стать учителем — решает проверить себя на прочность. А как же иначе? Ведь она уже подала документы в пединститут!Маша понимает: работа с детьми — тяжелейший труд. Но теория — это одно, а практика — совсем другое. И где же устроить себе эту суровую проверку? Конечно, в пионерском лагере! Ну а дальше — все как по классическому сценарию: озорные отряды, первые трудности и непростые уроки по завоеванию авторитета. Но Маша не из тех, кто сдается легко."Тайна железной двери" (1970)Фантастическая кинолентасказка Михаила Юзовского с Эвальдасом Микалюнасом, Алисой Фрейндлих, Савелием Крамаровым и Олегом Табаковым. В 70-е фильм был популярен: его посмотрели более восьми миллионов человек.За внешней простотой истории скрывается глубокий смысл. Здесь затрагиваются вечные, экзистенциальные темы: осуждается губительная гордыня, разоблачаются тщеславие, жестокость и лесть. Автор утверждает простую, но фундаментальную истину: подлинная ценность — в человеческих отношениях и дружбе, а не в преходящих материальных благах. Важно не то, какими волшебными силами ты обладаешь, а то, какой ты человек по своей сути.Эти фильмы — лишь малая часть огромного кинематографического наследия СССР. Они показывают, насколько многогранным было советское кино.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60