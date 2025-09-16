Рейтинг@Mail.ru
Восемь незаслуженно забытых советских фильмов 70-х - РИА Новости, 16.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:45 16.09.2025
https://ria.ru/20250916/filmy-2042251190.html
Восемь незаслуженно забытых советских фильмов 70-х
Восемь незаслуженно забытых советских фильмов 70-х - РИА Новости, 16.09.2025
Восемь незаслуженно забытых советских фильмов 70-х
В ту эпоху снималось огромное количество фильмов, которые постигла разная судьба. Одни картины так и не вышли в широкий прокат и легли на полку, другие были... РИА Новости, 16.09.2025
2025-09-16T19:45:00+03:00
2025-09-16T19:45:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042308949_0:43:1000:606_1920x0_80_0_0_232852378fc638f93bb5060d0ddc7c4d.jpg
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В ту эпоху снималось огромное количество фильмов, которые постигла разная судьба. Одни картины так и не вышли в широкий прокат и легли на полку, другие были популярны, но очень быстро позабылись.Между тем эти ленты достойны внимания: в титрах мы увидим фамилии звезд первой величины, а сами истории порой ничуть не уступают по глубине и драматизму культовым шедеврам."Сватовство гусара" (1979)Музыкальная комедия режиссера Светланы Дружининой с Михаилом Боярским и Андреем Поповым в главных ролях. Сценарий основан на водевиле Николая Некрасова "Петербургский ростовщик". Мало кто знает, что автор "Кому на Руси жить хорошо" писал и легкие жанровые пьесы, которые приносили ему хороший доход на заре карьеры.Главная женская роль досталась Елене Кореневой. Сегодня лента почти забыта, хотя когда-то пользовалась большой популярностью у зрителей благодаря песням, юмору и легкой атмосфере."Собственное мнение" (1977)Производственная драма с любовной линией. На провинциальный завод приезжает холостяк-инженер из Москвы (Владимир Меньшов). Его отношения с героиней Елены Прокловой вызывают массу вопросов: что он ищет — легкий роман или настоящие чувства?В фильме снимались: Нина Ургант, Людмила Чурсина, Александр Лазарев. Автор сценария — Валентин Черных, который вскоре напишет "Москва слезам не верит". Ленту посмотрели более 13 миллионов зрителей."Все решает мгновение" (1978)Спортивная драма о пловчихе, которая бьет рекорды, но не может реализовать себя в сборной. Главные роли — Галина Беляева (ее дебют) и Александр Абдулов.Фильм снял Виктор Садовский, в нем также сыграли Анатолий Папанов, Наталья Фатеева и Александр Демьяненко. Ленту посмотрели 11,5 миллиона зрителей. Это, пожалуй, одна из лучших советских спортивных драм.Пятилетняя Надя из приморского городка живет мечтой о плавании. Тренирует девочку преданный своему делу наставник Виктор Васильевич Варенцов. Родители Нади, геологи, работают далеко на Севере и всю заботу о внучке взвалили на плечи дедушки — человека строгого и не одобряющего ее отъездов.На региональные соревнования Надя буквально сбегает вместе с тренером, который уговаривает ее — всего на один день. Но этот день становится судьбоносным.В прокат спортивная драма "Все решает мгновение" вышла посреди лета 1979 года. Интерес к спорту тогда был на пике: страна вовсю готовилась к Олимпиаде-80."Надежда" (1973)Биографический фильм о детстве и юности Надежды Крупской. Режиссер Марк Донской уже снимал дилогию о матери вождя, а здесь продолжил ленинскую тему. В главной роли — Наталья Белохвостикова, Ленин — Андрей Мягков.Фильм посмотрели более десяти миллионов зрителей, многие — в составе школьных групповых походов. В титрах множество известных актеров, а фото Белохвостиковой разошлось по СССР на тысячах почтовых открыток."Иванов катер" (1972)Мрачная драма по повести Бориса Васильева. В том же 1972 году его произведение "А зори здесь тихие…" получило культовый статус, а вот "Иванов катер" оказался фактически запрещен. Госкино резко осудило фильм за "некрасивое" изображение советских тружеников — пьющих, слабых, порой подлых. Ленту положили на полку, а режиссера Марка Осепьяна отправили снимать сюжеты для "Ералаша".Фильм выпустили в прокат лишь спустя 15 лет — в 1987-м. Тогда его посмотрел один миллион зрителей. В ролях: Петр Вельяминов, Евгений Лебедев, Валентина Талызина и другие."Женитьба" (1977)Экранизация пьесы Гоголя от режиссера Виталия Мельникова. В главных ролях: Светлана Крючкова, Майя Булгакова, Валентина Талызина, в числе женихов — Олег Борисов, Евгений Леонов, Алексей Петренко, Владислав Стржельчик.Съемочной группой был выбран старинный Шлиссельбург — и именно "Женитьба" стала первой картиной, которая открыла этот город для кинематографа. Чтобы подчеркнуть комический контраст своего героя, Владиславу Стржельчику придумали гениальную сцену на скотном дворе: его величественный жених, столкнувшись с прозой жизни, вынужден лично пересчитывать кур и поросят.Сегодня фильм изредка показывают на ТВ, но массовый зритель его не знает.Любопытный факт: оператор Юрий Векслер, муж Крючковой, говорил о ней на съемках: "Лучший грим для нее — горячая вода и мыло"."Рядом с тобой" (1976)Детский фильм о пионерлагере "Звонкие горны". Главную роль сыграла Светлана Михалькова. Картина предназначалась для ТВ, часто показывалась в школьные каникулы. Сегодня ее почти никто не вспоминает, но для тех, кто рос в СССР, может стать настоящим окном в детство.Маша — вчерашняя школьница, сама недавно бегала на переменках с бантиками. Но именно она — с огоньком в глазах и огромным желанием стать учителем — решает проверить себя на прочность. А как же иначе? Ведь она уже подала документы в пединститут!Маша понимает: работа с детьми — тяжелейший труд. Но теория — это одно, а практика — совсем другое. И где же устроить себе эту суровую проверку? Конечно, в пионерском лагере! Ну а дальше — все как по классическому сценарию: озорные отряды, первые трудности и непростые уроки по завоеванию авторитета. Но Маша не из тех, кто сдается легко."Тайна железной двери" (1970)Фантастическая кинолентасказка Михаила Юзовского с Эвальдасом Микалюнасом, Алисой Фрейндлих, Савелием Крамаровым и Олегом Табаковым. В 70-е фильм был популярен: его посмотрели более восьми миллионов человек.За внешней простотой истории скрывается глубокий смысл. Здесь затрагиваются вечные, экзистенциальные темы: осуждается губительная гордыня, разоблачаются тщеславие, жестокость и лесть. Автор утверждает простую, но фундаментальную истину: подлинная ценность — в человеческих отношениях и дружбе, а не в преходящих материальных благах. Важно не то, какими волшебными силами ты обладаешь, а то, какой ты человек по своей сути.Эти фильмы — лишь малая часть огромного кинематографического наследия СССР. Они показывают, насколько многогранным было советское кино.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/10/2042308949_0:0:944:708_1920x0_80_0_0_1a51663ef7f8f60ab41a81913a248be0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Восемь незаслуженно забытых советских фильмов 70-х

© Ленфильм (1977)Кадр из фильма "Женитьба"
Кадр из фильма Женитьба - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Ленфильм (1977)
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В ту эпоху снималось огромное количество фильмов, которые постигла разная судьба. Одни картины так и не вышли в широкий прокат и легли на полку, другие были популярны, но очень быстро позабылись.
Между тем эти ленты достойны внимания: в титрах мы увидим фамилии звезд первой величины, а сами истории порой ничуть не уступают по глубине и драматизму культовым шедеврам.

"Сватовство гусара" (1979)

© Мосфильм (1979)Кадр из фильма "Сватовство гусара"
Кадр из фильма Сватовство гусара - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Мосфильм (1979)
Кадр из фильма "Сватовство гусара"
Музыкальная комедия режиссера Светланы Дружининой с Михаилом Боярским и Андреем Поповым в главных ролях. Сценарий основан на водевиле Николая Некрасова "Петербургский ростовщик". Мало кто знает, что автор "Кому на Руси жить хорошо" писал и легкие жанровые пьесы, которые приносили ему хороший доход на заре карьеры.
Главная женская роль досталась Елене Кореневой. Сегодня лента почти забыта, хотя когда-то пользовалась большой популярностью у зрителей благодаря песням, юмору и легкой атмосфере.

"Собственное мнение" (1977)

© Мосфильм (1977)Кадр из фильма "Собственное мнение"
Кадр из фильма Собственное мнение - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Мосфильм (1977)
Кадр из фильма "Собственное мнение"
Производственная драма с любовной линией. На провинциальный завод приезжает холостяк-инженер из Москвы (Владимир Меньшов). Его отношения с героиней Елены Прокловой вызывают массу вопросов: что он ищет — легкий роман или настоящие чувства?
В фильме снимались: Нина Ургант, Людмила Чурсина, Александр Лазарев. Автор сценария — Валентин Черных, который вскоре напишет "Москва слезам не верит". Ленту посмотрели более 13 миллионов зрителей.

"Все решает мгновение" (1978)

© Ленфильм (1979)Кадр из фильма "Все решает мгновение"
Кадр из фильма Все решает мгновение - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Ленфильм (1979)
Кадр из фильма "Все решает мгновение"
Спортивная драма о пловчихе, которая бьет рекорды, но не может реализовать себя в сборной. Главные роли — Галина Беляева (ее дебют) и Александр Абдулов.
Фильм снял Виктор Садовский, в нем также сыграли Анатолий Папанов, Наталья Фатеева и Александр Демьяненко. Ленту посмотрели 11,5 миллиона зрителей. Это, пожалуй, одна из лучших советских спортивных драм.
Пятилетняя Надя из приморского городка живет мечтой о плавании. Тренирует девочку преданный своему делу наставник Виктор Васильевич Варенцов. Родители Нади, геологи, работают далеко на Севере и всю заботу о внучке взвалили на плечи дедушки — человека строгого и не одобряющего ее отъездов.
На региональные соревнования Надя буквально сбегает вместе с тренером, который уговаривает ее — всего на один день. Но этот день становится судьбоносным.
В прокат спортивная драма "Все решает мгновение" вышла посреди лета 1979 года. Интерес к спорту тогда был на пике: страна вовсю готовилась к Олимпиаде-80.

"Надежда" (1973)

© Киностудия им. М. Горького (1973)Кадр из фильма "Надежда"
Кадр из фильма Надежда - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Киностудия им. М. Горького (1973)
Кадр из фильма "Надежда"
Биографический фильм о детстве и юности Надежды Крупской. Режиссер Марк Донской уже снимал дилогию о матери вождя, а здесь продолжил ленинскую тему. В главной роли — Наталья Белохвостикова, Ленин — Андрей Мягков.
Фильм посмотрели более десяти миллионов зрителей, многие — в составе школьных групповых походов. В титрах множество известных актеров, а фото Белохвостиковой разошлось по СССР на тысячах почтовых открыток.

"Иванов катер" (1972)

© Киностудия им. М. Горького (1972)Кадр из фильма "Иванов катер"
Кадр из фильма Иванов катер - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Киностудия им. М. Горького (1972)
Кадр из фильма "Иванов катер"
Мрачная драма по повести Бориса Васильева. В том же 1972 году его произведение "А зори здесь тихие…" получило культовый статус, а вот "Иванов катер" оказался фактически запрещен. Госкино резко осудило фильм за "некрасивое" изображение советских тружеников — пьющих, слабых, порой подлых. Ленту положили на полку, а режиссера Марка Осепьяна отправили снимать сюжеты для "Ералаша".
Фильм выпустили в прокат лишь спустя 15 лет — в 1987-м. Тогда его посмотрел один миллион зрителей. В ролях: Петр Вельяминов, Евгений Лебедев, Валентина Талызина и другие.

"Женитьба" (1977)

© Ленфильм (1977)Кадр из фильма "Женитьба"
Кадр из фильма Женитьба - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Ленфильм (1977)
Кадр из фильма "Женитьба"
Экранизация пьесы Гоголя от режиссера Виталия Мельникова. В главных ролях: Светлана Крючкова, Майя Булгакова, Валентина Талызина, в числе женихов — Олег Борисов, Евгений Леонов, Алексей Петренко, Владислав Стржельчик.
Съемочной группой был выбран старинный Шлиссельбург — и именно "Женитьба" стала первой картиной, которая открыла этот город для кинематографа. Чтобы подчеркнуть комический контраст своего героя, Владиславу Стржельчику придумали гениальную сцену на скотном дворе: его величественный жених, столкнувшись с прозой жизни, вынужден лично пересчитывать кур и поросят.
Сегодня фильм изредка показывают на ТВ, но массовый зритель его не знает.
Любопытный факт: оператор Юрий Векслер, муж Крючковой, говорил о ней на съемках: "Лучший грим для нее — горячая вода и мыло".

"Рядом с тобой" (1976)

© Гостелерадио СССР (1976)Кадр из фильма "Рядом с тобой"
Кадр из фильма Рядом с тобой - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Гостелерадио СССР (1976)
Кадр из фильма "Рядом с тобой"
Детский фильм о пионерлагере "Звонкие горны". Главную роль сыграла Светлана Михалькова. Картина предназначалась для ТВ, часто показывалась в школьные каникулы. Сегодня ее почти никто не вспоминает, но для тех, кто рос в СССР, может стать настоящим окном в детство.
Маша — вчерашняя школьница, сама недавно бегала на переменках с бантиками. Но именно она — с огоньком в глазах и огромным желанием стать учителем — решает проверить себя на прочность. А как же иначе? Ведь она уже подала документы в пединститут!
Маша понимает: работа с детьми — тяжелейший труд. Но теория — это одно, а практика — совсем другое. И где же устроить себе эту суровую проверку? Конечно, в пионерском лагере! Ну а дальше — все как по классическому сценарию: озорные отряды, первые трудности и непростые уроки по завоеванию авторитета. Но Маша не из тех, кто сдается легко.

"Тайна железной двери" (1970)

© Киностудия им. М. Горького (1971)Кадр из фильма "Тайна железной двери"
Кадр из фильма Тайна железной двери - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© Киностудия им. М. Горького (1971)
Кадр из фильма "Тайна железной двери"
Фантастическая кинолентасказка Михаила Юзовского с Эвальдасом Микалюнасом, Алисой Фрейндлих, Савелием Крамаровым и Олегом Табаковым. В 70-е фильм был популярен: его посмотрели более восьми миллионов человек.
За внешней простотой истории скрывается глубокий смысл. Здесь затрагиваются вечные, экзистенциальные темы: осуждается губительная гордыня, разоблачаются тщеславие, жестокость и лесть. Автор утверждает простую, но фундаментальную истину: подлинная ценность — в человеческих отношениях и дружбе, а не в преходящих материальных благах. Важно не то, какими волшебными силами ты обладаешь, а то, какой ты человек по своей сути.
Эти фильмы — лишь малая часть огромного кинематографического наследия СССР. Они показывают, насколько многогранным было советское кино.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала