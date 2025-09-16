Рейтинг@Mail.ru
ФИФА распределит между клубами рекордную сумму за допуск игроков до ЧМ - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:41 16.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
ФИФА распределит между клубами рекордную сумму за допуск игроков до ЧМ

ФИФА выплатит клубам рекордные 355 млн долларов за допуск игроков до ЧМ

© FIFAТрофей чемпионата мира 2026 года
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
© FIFA
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) выделила на клубы рекордные 355 миллионов долларов, за то что те отпустят игроков до матчей чемпионата мира 2026 года и отбора к нему, сообщается на сайте ФИФА.
Согласно данной программе ФИФА, каждый клуб, который отпустит своего игрока до матчей отборочного или финального турнира, получит компенсацию, независимо от того, примет ли футболист участие в матче.
«
"Рекордная сумма в 355 миллионов долларов будет распределена между клубами в связи с отъездом их игроков. Это укрепляет наше прочное сотрудничество с Ассоциацией европейских клубов и клубами по всему миру, поскольку мы все с нетерпением ждем революционного глобального чемпионата мира в следующем году", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
В 2022 году в рамках программы 440 клубов из 51 национальной ассоциации получили 209 млн долларов за участие игроков в чемпионате мира в Катаре.
Стадион Йохана Кройфа в Барселоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
Возвращение "Барселоны" на "Камп Ноу" снова перенесли
16 сентября 2025, 17:36
 
ФутболМеждународная федерация футбола (ФИФА)Джанни ИнфантиноЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала