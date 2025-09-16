Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль современного искусства "Нарма" во второй раз пройдет в Дербенте
Фестиваль современного искусства "Нарма" во второй раз пройдет в Дербенте
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Дербенте с 26 по 28 сентября во второй раз пройдет фестиваль современного искусства "Нарма", сообщают его организаторы. Древний дагестанский город станет единой выставочной площадкой для актуальных художников, которые покажут свои работы в разных локациях.&quot;&quot;Нарма&quot; – это не просто фестиваль, это пространство диалога между прошлым и будущим. Мы бережно работаем с наследием древнего Дербента и одновременно открываем город для самых актуальных художественных практик. Именно в этом соединении рождается энергия, которая делает фестиваль живым и уникальным&quot;, – приводятся в пресс-релизе слова генерального продюсера фестиваля Юлии Обуховой.Темой фестиваля этого года кураторы выбрали "культуру земли". Они отталкиваются от латинского перевода слова, которое означает "культивирование" или "возделывание".&quot;Как бы ни стремился современный человек стать полностью автономным от природы, его жизнь во многом зависит от нее. Эта взаимосвязь проявляется не только в земледелии и сельском хозяйстве, но и в сферах, связанных с развитием творческого начала человека, когда источником вдохновения служит сама земля&quot;, – отмечается в пресс-релизе.На фестивале источником вдохновения для современных художников стала древняя культура Дагестана: искусство, архитектура, наследие, музыка и продукция местных производителей. В течение трех дней в Дербенте будет работать восемь фестивальных площадок. Вход свободный по предварительной регистрации.&quot;Для нас важно, что “Нарма” раскрывает потенциал Дербента как современного культурного центра: здесь можно работать не только с историческими памятниками, но и с актуальными городскими площадками, вовлекая в процесс самые разные аудитории. Такой опыт — это шаг к созданию устойчивой культурной среды, где современное искусство становится частью повседневной жизни&quot;, — сказала в интервью РИА Новости куратор выставочной программы фестиваля Варвара Новикова.Центральной экспозиционной площадкой станет парк поэта Сулеймана Стальского. Здесь развернется тотальная инсталляция двух дагестанских художниц — Заиры Магомедовой и Халимат Саидудиновой. Зрители смогут поучаствовать в ее создании.В шахматном павильоне парка будет работать выставка молодых художников из Дагестана и других городов. Они представят свои видеоэссе, исследовательские работы и фотографии. В программе павильона также лекции и мастер-классы для детей и взрослых. Две мультимедийные инсталляции появятся на территориях двух архитектурных памятников — в древних подземных водохранилищах. Первая будет возведена в водохранилище крепости Нарын-Кала. Она погрузит зрителей в историю этого места и позволит оживить пространство через игру света и отражений. Вторая звуковая инсталляция появится неподалеку от крепости в районе магалов, старинных "микрорайонов" с извилистыми улочками. Здесь водохранилище станет пространством звука — память ушедших эпох соединится с экспериментальным звучанием. В музее "Ковра и декоративно-прикладного искусства", который занимает здание армянской церкви XIX века, приглашенные авторы покажут работы из области предметного дизайна и ольфакторного искусства (искусства запахов). Через предметы быта они создадут образ мужского и женского миров, фоном станут четыре времени года, воплощенные в запахах. Арт-проекты развернутся даже на промышленной территории завода "Дербент Вино" — специальная инсталляция расскажет об экспедициях в труднодоступные уголки Дагестана. Выставка художников, которые стали участниками лаборатории по ковроткачеству, откроется в резиденции "Сильно". Здесь можно будет увидеть, как современные художники переосмысляют старинные ремесла и как через текстиль передается ощущение времени и память поколений.&quot;Арт-резиденция “Сильно” видит своей задачей работу с локальной идентичностью, с тем, как традиции и ремесла Дагестана могут становиться точкой вдохновения для художников из разных регионов. Когда художник приезжает в Дербент и сталкивается с тысячелетним культурным слоем, он открывает для себя совершенно новые смыслы, которые затем воплощаются в произведениях — от инсталляций до муралов. И именно поэтому для нас так важно, чтобы фестиваль жил не только в дни своей программы, но и создавал долгосрочные проекты, оставлял след в городском пространстве&quot;, — указала в интервью РИА Новости куратор арт-резиденции &quot;Сильно&quot; Полина Дмитриева.Организаторы подчеркивают, что гостей фестиваля "Нарма" ожидает насыщенная программа. Одной из новых локаций в этом году станет ярмарка дагестанских производителей, где можно будет найти и местные гастрономические бренды, и продукцию локальных промыслов.
