Фестиваль современного искусства "Нарма" во второй раз пройдет в Дербенте

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В Дербенте с 26 по 28 сентября во второй раз пройдет фестиваль современного искусства "Нарма", сообщают его организаторы. Древний дагестанский город станет единой выставочной площадкой для актуальных художников, которые покажут свои работы в разных локациях.""Нарма" – это не просто фестиваль, это пространство диалога между прошлым и будущим. Мы бережно работаем с наследием древнего Дербента и одновременно открываем город для самых актуальных художественных практик. Именно в этом соединении рождается энергия, которая делает фестиваль живым и уникальным", – приводятся в пресс-релизе слова генерального продюсера фестиваля Юлии Обуховой.Темой фестиваля этого года кураторы выбрали "культуру земли". Они отталкиваются от латинского перевода слова, которое означает "культивирование" или "возделывание"."Как бы ни стремился современный человек стать полностью автономным от природы, его жизнь во многом зависит от нее. Эта взаимосвязь проявляется не только в земледелии и сельском хозяйстве, но и в сферах, связанных с развитием творческого начала человека, когда источником вдохновения служит сама земля", – отмечается в пресс-релизе.На фестивале источником вдохновения для современных художников стала древняя культура Дагестана: искусство, архитектура, наследие, музыка и продукция местных производителей. В течение трех дней в Дербенте будет работать восемь фестивальных площадок. Вход свободный по предварительной регистрации."Для нас важно, что “Нарма” раскрывает потенциал Дербента как современного культурного центра: здесь можно работать не только с историческими памятниками, но и с актуальными городскими площадками, вовлекая в процесс самые разные аудитории. Такой опыт — это шаг к созданию устойчивой культурной среды, где современное искусство становится частью повседневной жизни", — сказала в интервью РИА Новости куратор выставочной программы фестиваля Варвара Новикова.Центральной экспозиционной площадкой станет парк поэта Сулеймана Стальского. Здесь развернется тотальная инсталляция двух дагестанских художниц — Заиры Магомедовой и Халимат Саидудиновой. Зрители смогут поучаствовать в ее создании.В шахматном павильоне парка будет работать выставка молодых художников из Дагестана и других городов. Они представят свои видеоэссе, исследовательские работы и фотографии. В программе павильона также лекции и мастер-классы для детей и взрослых. Две мультимедийные инсталляции появятся на территориях двух архитектурных памятников — в древних подземных водохранилищах. Первая будет возведена в водохранилище крепости Нарын-Кала. Она погрузит зрителей в историю этого места и позволит оживить пространство через игру света и отражений. Вторая звуковая инсталляция появится неподалеку от крепости в районе магалов, старинных "микрорайонов" с извилистыми улочками. Здесь водохранилище станет пространством звука — память ушедших эпох соединится с экспериментальным звучанием. В музее "Ковра и декоративно-прикладного искусства", который занимает здание армянской церкви XIX века, приглашенные авторы покажут работы из области предметного дизайна и ольфакторного искусства (искусства запахов). Через предметы быта они создадут образ мужского и женского миров, фоном станут четыре времени года, воплощенные в запахах. Арт-проекты развернутся даже на промышленной территории завода "Дербент Вино" — специальная инсталляция расскажет об экспедициях в труднодоступные уголки Дагестана. Выставка художников, которые стали участниками лаборатории по ковроткачеству, откроется в резиденции "Сильно". Здесь можно будет увидеть, как современные художники переосмысляют старинные ремесла и как через текстиль передается ощущение времени и память поколений."Арт-резиденция “Сильно” видит своей задачей работу с локальной идентичностью, с тем, как традиции и ремесла Дагестана могут становиться точкой вдохновения для художников из разных регионов. Когда художник приезжает в Дербент и сталкивается с тысячелетним культурным слоем, он открывает для себя совершенно новые смыслы, которые затем воплощаются в произведениях — от инсталляций до муралов. И именно поэтому для нас так важно, чтобы фестиваль жил не только в дни своей программы, но и создавал долгосрочные проекты, оставлял след в городском пространстве", — указала в интервью РИА Новости куратор арт-резиденции "Сильно" Полина Дмитриева.Организаторы подчеркивают, что гостей фестиваля "Нарма" ожидает насыщенная программа. Одной из новых локаций в этом году станет ярмарка дагестанских производителей, где можно будет найти и местные гастрономические бренды, и продукцию локальных промыслов.

